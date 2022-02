¿A qué hora juegan HOY AC Milan vs. Udinese EN VIVO por la Serie A 2021-22?

AC Milan vs. Udinese EN VIVO se enfrentan en el estadio San Siro por la fecha 27 de la Serie A 2021-22. El encuentro se disputa a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) con transmisión por TV a cargo de ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

AC Milan vs. Udinese: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Udinese ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 25 de febrero ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio San Siro ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Udinese?

En territorio peruano, el duelo AC Milan vs. Udinese se podrá seguir a partir de las 12.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

Italia: 6.45 p. m.

AC Milan, puntero de la Serie A, sale a mantener su liderazgo en este arranque de la jornada 26 con un choque como local ante un Udinese, que pelea por salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

El cuadro rossonero solo pudo empatar 2-2 en su visita más reciente al Salernitana, resultado que lo dejó a merced del actual campeón, Inter, aunque estos no aprovecharon la oportunidad al perder su respectivo choque. Con 56 puntos, el equipo de Stefano Pioli tiene apenas dos unidades más que los neroazzurros, aunque también lleva un encuentro más disputado.

El equipo rossonero sale a defender su primer lugar en la tabla. Foto: AC Milan

Los friulani, por su parte, también vienen de un empate, en casa, ante la Lazio. Producto de esta igualdad, el club de Údine suma 25 puntos y se ubica en el puesto 16, solo tres unidades por encima de la zona de descenso. Lo bueno para este club es que cuenta todavía con dos juegos pendientes, en los cuales podría recuperarse.

AC Milan y Udinese se enfrentaron dos veces el año pasado, y en ambos casos el marcador fue empate 1-1. Como local, la escuadra milanesa no cae ante su rival de turno por la liga doméstica desde la temporada 2016-2017.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Udinese?

En Sudamérica, el cotejo AC Milan vs. Udinese se podrá ver por las pantallas de ESPN en las principales operadoras de TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, Star+, ESPN4

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star+, ESPN2 Mexico

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Italia: DAZN.

¿Cómo seguir AC Milan vs. Udinese ONLINE?

Por internet, la transmisión del AC Milan vs. Udinese estará a cargo de las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen todos los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puede informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan AC Milan vs. Udinese?

El escenario que albergará este compromiso será el estadio San Siro, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Milán, con capacidad para albergar a 80.000 espectadores.

Posibles formaciones de AC Milan vs. Udinese

AC Milan: Maignán; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leao; Giroud.

Udinese: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nehuen Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo; Udogie; Deulofeu, Beto.

Últimos partidos de AC Milan vs. Udinese