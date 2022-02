Sampaoli elogia a delantero que admitió haber anotado gol con la mano en Conference League

El encuentro entre Qarabag y Olympique de Marsella por la Conference League de Europa hizo noticia este jueves 24. Si bien el encuentro terminó 0-3 a favor del conjunto francés, un gol anulado fue lo que acaparó las portadas del mundo. Ibrahima Wadji anotó el 1-1 transitorio a los 34′; sin embargo, dicho gol fue anulado.

Esto se dio por la confesión del delantero. El senegalés le reveló al árbitro del encuentro que su tanto fue con la mano. Entre la admisión y la anulación transcurrieron cerca de 5′. Finalmente, el réferi lo invalidó y el partido prosiguió.

Tras el encuentro, Wadji explicó la razón por la que confesó la infracción. “Le dije a mi entrenador que había tocado el balón con la mano y que no lo quise hacer. Me dijo que no estaba bien y había que asumir la responsabilidad: hay que hablar con el árbitro”, reveló.

Al final del encuentro, Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella, tuvo palabras de elogio para el delantero senegalés y el DT del Qarabag. “Aprendimos que gente honesta en el fútbol también hay. Lo del entrenador y lo del jugador es increíble, aceptar que el gol fue ilícito es algo que debemos aprender todos. Eso lo hace una persona de clase”, explicó el argentino en rueda de prensa.