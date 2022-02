Real Sociedad vs. RB Leipzig EN VIVO: hora y canal del partido por la Europa League

Real Sociedad vs. RB Leipzig se juega este jueves 24 de febrero por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. El encuentro se dará en el estadio Reale Arena y está pactado para las 12.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española) ; además, es uno de los partidos de hoy más atractivos. El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN Extra y Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: historial reciente

17.02.22 | RB Leipzig vs. Real Sociedad (2-2) | UEFA Europa League.

Es el único encuentro que presentan ambos y el duelo de hoy definirá al acreedor del boleto para los octavos de final.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: rol arbitral

Anthony Taylor (Inglaterra) - árbitro principal

Gary Beswick y Adam Nunn (Inglaterra) - árbitros asistentes

Peter Bankes (Inglaterra) - cuarto árbitro

Paul Tierney (Inglaterra) - VAR

Darren England (Inglaterra) - VAR.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. RB Leipzig?

El enfrentamiento entre Real Sociedad vs. RB Leipzig comenzará a las 12.45 p. m. en el territorio peruano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 11.45 a. m.

Perú: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Estados Unidos (ET): 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

¿En qué canal VER Real Sociedad vs. RB Leipzig EN VIVO?

El duelo Real Sociedad vs. RB Leipzig será transmitido por la señal de ESPN Extra en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la UEFA Europa League.

¿Dónde sintonizar ESPN Extra para ver Real Sociedad vs. RB Leipzig?

En Sudamérica, estos son los canales que deberás sintonizar para seguir el partido Real Sociedad vs. RB Leipzig por la señal de ESPN Extra:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express).

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV).

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD).

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR).

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV).

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas).

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable).

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188.

¿Cómo ver Real Sociedad vs. RB Leipzig ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Sociedad vs. RB Leipzig por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Sociedad vs. RB Leipzig?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Sociedad vs. RB Leipzig debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Real Sociedad vs. RB Leipzig?

El escenario escogido para el Real Sociedad vs. RB Leipzig es el estadio Reale Arena, casa deportiva localizada en Anoeta, España. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 39.000 asistentes.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: pronósticos casas de apuestas