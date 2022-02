Real Betis vs. Zenit EN VIVO: ¿cómo ver ONLINE HOY vía ESPN 2 el partido de Europa League?

Real Betis vs. Zenit EN VIVO se miden desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Benito Villamarín por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. El duelo será televisado por ESPN 2 y Star Plus.

Real Betis vs. Zenit: ficha del partido

Europa League Real Betis vs. Zenit ¿Cuándo juegan? HOY jueves 24 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín ¿Canal? ESPN 2 y Star Plus.

La previa del Real Betis vs. Zenit

El conjunto español recibirá en su casa al cuadro de Zenit por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. Los dirigidos por Manuel Pellegrini ganaron 3-2 en la ida, y buscarán la clasificación con el apoyo de su hinchada.

En la previa de la contienda, según informó AS, los jugadores del club ruso no hablaron con la prensa debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“El equipo ruso se encuentra alojado en el hotel Colón del centro de Sevilla y realizó un paseo de corta duración en el que reinó la tranquilidad y el silencio. El mismo silencio que desde el club ruso aseguran que habrá hasta el encuentro de esta noche”, detalló el medio español.

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Zenit?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Real Betis vs. Zenit EN VIVO?

El duelo entre Real Betis vs. Zenit podrás verlo EN VIVO por la señal de TV de ESPN 2 y ONLINE por Star Plus.

¿Cómo ver Real Betis vs. Zenit ONLINE GRATIS?

Posibles alineaciones del Real Betis vs. Zenit

Real Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Édgar, Álex Moreno; Guido, Guardado; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi; William José.

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Rakitskyy, Wilmar Barrios, Chistyakov, Douglas Santos, Kuzyaev, Wendel, Claudinho, Malcom, Dzyuba.