HOY Nápoli vs. Barcelona: mira AQUÍ el duelo por la Europa League 2021-22

Nápoli vs. Barcelona se enfrentan HOY en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2021-22 desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Podrás ver el juego EN VIVO a través de ESPN y Star Plus; en caso de que no cuentes con estos servicios, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes, donde tendrás los goles en video, fotos de las incidencias y el minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Nápoli vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Nápoli vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? HOY, 24 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Nápoli vs. Barcelona: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Luciano Spalletti llegan invictos desde diciembre del 2021 en lo que a Serie A respecta; sin embargo, no lograron aprovechar la oportunidad de colocarse en la primera posición de la tabla luego de empatar (1-1) ante el Caglari y se mantiene en la tercera casilla con 54 puntos, al igual que Inter que es segundo por diferencia de goles, y a dos del líder del campeonato italiano, AC Milan (56).

El conjunto culé logró escalar a los primeros lugares de LaLiga Santander y se ubica en zona de clasificación de la próxima UEFA Champions League. Asimismo, llegan de una contundente goleada (4-1) ante el Valencia en Mestalla con triplete de su nuevo refuerzo, Pierre-Emerick Aubameyang.

Nápoli vs. Barcelona: historial

FC Barcelona 1-1 Nápoli | 17.2.2022 | UEFA Europa League

FC Barcelona 3-1 Nápoli | 8.8.2020 | UEFA Champions League

Nápoli 1-1 FC Barcelona | 25.2.2020 | UEFA Champions League.

Nápoli vs. Barcelona: ¿a qué hora juegan?

El cotejo está pactado para iniciarse desde las 3.00 p. m. en horario peruano. Revisa la hora según tu ubicación.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Nápoli vs. Barcelona: posibles formaciones

Nápoli: David Ospina; Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Juan Jesus; Fabián Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski, Mário Rui; Eljif Elmas, Andrea Petagna y Lorenzo Insigne. DT: Luciano Spalletti.

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gavi; Ousmane Dembélé, Pierre Aubameyang y Ferrán Torres. DT: Xavi Hernández.

¿Dónde ver Nápoli vs. Barcelona?

ESPN y Star Plus serán las señales que lleven el Nápoli vs. Barcelona EN VIVO para todos los hogares en Sudamérica. Conoce la señal a sintonizar según tu país.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Star Plus

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nápoli vs. Barcelona?

¿Cómo ver Nápoli vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con los anteriores servicios, puedes seguir el choque GRATIS POR INTERNET vía la web de La República Deportes . AQUÍ tendrás todos los goles, incidencias, minuto a minuto, previas, pronósticos, formaciones y más de este y otros encuentros.

Europa League: otros partidos de hoy

Dinamo Zagreb vs. Sevilla | 12.45 p. m.

Lazio vs. Porto | 12.45 p. m.

Olympiacos vs. Atalanta | 12.45 p. m.

Real Sociedad vs. RB Leipzig | 12.45 p. m.

Rangers vs. Borussia Dortmund | 3.00 p. m.

Real Betis vs. Zenit | 3.00 p. m.

SC Braga vs. Sheriff Tiraspol | 3.00 p. m.

Nápoli vs. Barcelona: ¿dónde juegan?

El estadio Diego Armando Maradona, ubicado en Nápoles y con capacidad para 55.000 espectadores, será la plaza donde se dispute el candente duelo entre azules y blaugranas.