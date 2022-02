El día que Ucrania no clasificó al Mundial y días después ocurrió un conflicto armado

El conflicto entre Rusia y Ucrania conmocionó al mundo y, por el momento, dejó decenas de muertos. El fútbol no fue ajeno a esto y se hicieron conocer casos de jugadores y entrenadores que intentan escapar del país debido a los ataques de Vladimir Putin. Ante esto, a la selección ucraniana le llegarán muchos recuerdos de lo vivido en 2013, durante el proceso clasificatorio para el Mundial de Brasil 2014.

En noviembre de 2013, los amarillos y azules disputaron una llave ante la selección de Francia para definir quién acudía a la cita mundialista del próximo año. Los gallos ganaron la serie; sin embargo, los ucranianos comenzaron ganando 2-0 en Kiev.

No obstante en la vuelta, jugada el 19 de noviembre, los galos se impusieron por 3-0, pero eso no quedó ahí. Muy a parte de no lograr el pase a Brasil, en Ucrania se vivió un conflicto interno denominado Euromaidán, que se originó por la negativa del gobierno de Víktor Yanukóvich para firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y que tuvo como saldo decenas de muertes y miles de heridos. El detalle ocurrió dos días después del repechaje ante los franceses.

Actualidad de la selección ucraniana

Hoy, 24 de febrero, se vive otro conflicto en el país y a puertas de que los amarillos y azules vuelvan a disputar el repechaje europeo de cara al mundial de Qatar. Para ser exactos, el próximo 24 de marzo tendrán que enfrentar a la selección de Escocia en las semifinales de la Ruta A; cinco días después, se jugará la final para determinar al clasificado a la cita mundialista.