FC Barcelona vs. Nápoli EN VIVO: hora y canal para ver el partido por la Europa League

Barcelona vs. Nápoli se enfrentan HOY por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Diego Armando Maradona (Nápoles). ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de llevar la transmisión EN VIVO; asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes, donde tendrás fotos de las incidencias, goles en video y el minuto a minuto.

Barcelona vs. Nápoli: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Nápoli ¿Cuándo juegan? Jueves, 24 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Barcelona vs. Nápoli: previa

En la ida, los culés rescataron un empate gracias al tanto de penal marcado por Ferran Torres a los 58 minutos. Sin embargo, el duelo pudo terminar con victoria para los dirigidos por Xavi Hernández, debido a que se desperdiciaron muchas ocasiones de cara al arco. En LaLiga Santander, los catalanes volvieron a los primeros lugares tras golear 4-1 al Valencia en Mestalla.

Por otro lado, los partenopeos están en la lucha por lograr la tan ansiada Serie A al ubicarse en la tercera casilla con 54 puntos; sin embargo, igualaron 1-1 ante Cagliari y perdieron la chance de alcanzar al puntero AC Milan.

Barcelona vs. Nápoli: historial

FC Barcelona 1-1 Nápoli | 17.2.2022 | UEFA Europa League

FC Barcelona 3-1 Nápoli | 8.8.2020 | UEFA Champions League

Nápoli 1-1 FC Barcelona | 25.2.2020 | UEFA Champions League.

Barcelona vs. Nápoli: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nápoli?

Para ver el Barcelona vs. Nápoli deberás sintonizar las señales de ESPN y Star Plus. Conoce los canales según tu servicio y ubicación.

¿Dónde VER EN VIVO Barcelona vs. Nápoli vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Barcelona vs. Nápoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Nápoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Nápoli?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Nápoli, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona vs. Nápoli: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana FC Barcelona (2,55) | Empate (3,50) | Nápoli (2,75)

Inkabet: gana FC Barcelona (2,55) | Empate (3,40) | Nápoli (2,75)

Doradobet: gana FC Barcelona (2,60) | Empate (3,40) | Nápoli (2,75)

Meridianbet: gana FC Barcelona (2,54) | Empate (3,48) | Nápoli (2,74)

Te apuesto: gana FC Barcelona (2,46) | Empate (3,40) | Nápoli (2,70).

UEFA Europa League: otros partidos

Dinamo Zagreb vs. Sevilla | 12.45 p. m.

Lazio vs. Porto | 12.45 p. m.

Olympiacos vs. Atalanta | 12.45 p. m.

Real Sociedad vs. RB Leipzig | 12.45 p. m.

Rangers vs. Borussia Dortmund | 3.00 p. m.

Real Betis vs. Zenit | 3.00 p. m.

SC Braga vs. Sheriff Tiraspol | 3.00 p. m.

Barcelona vs. Nápoli: ¿dónde juegan?

El duelo entre españoles e italiano tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, con capacidad para 55,000 espectadores.