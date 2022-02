Pese a la derrota, Carvallo confía en la clasificación: “Creo que la llave sigue abierta”

Confía en la remontada. Universitario llegó a Guayaquil con el objetivo de sacar un buen resultado ante Barcelona SC; no obstante, se fueron derrotados del estadio Banco Pichincha por 2-0. Pese a que no pudieron en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, el golero y capitán merengue, José Carvallo, sueña con pasar de fase.

Tras el pitazo final, el arquero de 35 años se refirió a la derrota sufrida en el torneo continental y aseguró que su intención fue llevarse la victoria.

“Creo que no es el resultado que veníamos a buscar definitivamente, queríamos ganar el partido y sabíamos que iba a ser un encuentro difícil, pero queríamos buscar el triunfo”, empezó declarando en conferencia de prensa.

Carvallo añadió que tienen las armas necesarias para pasar a la siguiente etapa: “ Lastimosamente no se pudo, pero creo que la llave sigue abierta, así que vamos a tratar. Quedan 90 minutos, trataremos de revertir el 2-0 y poder pasar a la siguiente fase”.

El capitán de Universitario se mostró reflexivo y confesó que les faltó “manejar con más calma la pelota” y “mostrarse” un poco más. “Ellos empezaron a presionar al comienzo, pero después no tanto. Definitivamente es algo que tenemos que mejorar, la tenencia y poder llegar al arco rival, porque, si no, no lograremos marcar”, continuó.

Con respecto al partido que protagonizarán en Lima la próxima semana, Carvallo subrayó que se sentirán “más cómodos” porque van a “proponer más”. “Un resultado que está abierta la llave y jugando como sabemos jugar, le vamos hacer daño a Barcelona”, siguió.