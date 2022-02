Conte sincero sobre su futuro: “Hay que hablar con el club para ver la mejor solución”

Nuevo golpe para los Spurs. Luego del triunfo ante el Manchester City, el panorama del Tottenham en la Premier League parecía mejorar, inclusive tenían la chance de ingresar a zona de Champions League; sin embrago, la derrota ante el Burnley por 1-0 complicó sus opciones y dejó en la incertidumbre el futuro del entrenador Antonio Conte.

“ Es una noche difícil. Y no es solo esta noche. De los últimos cinco partidos, hemos perdido cuatro. Eso significa que tendremos que hacer una evaluación, una evaluación sobre el club, sobre mí, porque para mí es muy frustrante ”, compareció ante los medios al finalizar al juego.

Antonio Conte asumió el cargo de entrenador del Tottenham en noviembre del 2021. Foto: EFE

Recordemos que el equipo de Harry Kane esperaba sumar nueve puntos en los duelos pendientes que tenía para alcanzar al Manchester United en la cuarta casilla. No obstante, esta caída complica al conjunto londinense en el certamen local y el estratega no logra descifrar dónde radica el problema.

“ Habrá que hablar con el club para ver cuál es la mejor solución. Los jugadores son los mismos, el club cambia de entrenador, pero los jugadores son los mismos y los resultados no cambian. Soy demasiado honesto para aceptar este tipo de situaciones y, por lo tanto, tendremos que reevaluar todo esto con el club ”, manifestó.

De esta manera, los Lilywhites se mantienen en la octava posición del torneo con 39 unidades y la principal incógnita es si veremos a Conte en el banquillo para enfrentar al Leeds United. “ No podemos seguir perdiendo, no lo puedo aceptar y no es bueno para nadie”, finalizó.