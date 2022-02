Roberto Mosquera responde a las críticas: “Tenemos una forma de jugar, vamos a seguir así”

Mantiene su idea. Sporting Cristal no empezó de la mejor manera la Liga 1 Betsson. El conjunto rimense solo consiguió un punto en sus dos primeras presentaciones y la acción que más cuestionamientos despertó fue la eficacia de cara al arco. Roberto Mosquera se refirió sobre este aspecto y dejó en claro cuál es su postura.

“Nosotros tenemos trabajando dos años en alta competencia. Estamos seguros del camino que tomamos, no vamos a cambiar de rumbo ni nada de eso. Cristal tiene una forma de jugar, vamos a seguir así . Tenemos un muy buen plantel”, manifestó el técnico peruano en conferencia de prensa.

Asimismo, enfatizó que la idea de juego que implementó no se puede negociar. “Me gusta ganar, jugar bien y la posesión de la pelota. Cuando eso no sucede, me incomoda porque podemos hacerlo. Un equipo que juega bien está más cerca de los primeros lugares y de un campeonato. Intentamos eso”, precisó.

Si bien sus dirigidos no han podido sumar de a tres en el torneo local, el entrenador no considera que esta situación les genere algún tipo de presión. “ No estamos en un problema. Problema es venir a Cristal en 2012 cuando llevaba siete años sin campeonar o en 2020 cuando estaba último . Así ganemos, van a venir una falla o algo por mejorar”, puntualizó.

Cabe resaltar que el conjunto Celeste descansó en la tercera jornada y volverán a pisar el césped el próximo viernes 25 de febrero ante UTC de Cajamarca. El duelo empezará a partir de las 3.30 p. m. y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo.