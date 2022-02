Ricardo Gareca podría llegar al América si no clasifica al Mundial, indica periodista mexicano

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, está en la mira del club América de México, según el periodista de ese país Rubén Rodríguez, ante los malos resultados que ha conseguido el DT Santiago Solari. Durante su programa de Fox Sports México, el hombre de prensa aseguró que la posibilidad del ‘Tigre’ en tierras aztecas depende de su futuro próximo con la Blanquirroja en Eliminatorias.

“A Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay; el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a ‘Gallos’ (Querétaro). Por eso Solari conserva su trabajo hasta estas alturas. Yo no dudo que si pierde con Pumas, haya un interino. Y después esperen para ir por (Nicolás) Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, puede ser opción también para el América . De mí se van a acordar”, sentenció Rodríguez en el programa La última palabra de Fox Sports MX.

Actualmente, el entrenador argentino está concentrado en lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022. La selección peruana se ubica en el puesto 5 de la tabla con 21 puntos. Si consigue resultados favorables en el último tramo de las Eliminatorias, contra Uruguay y Paraguay, Gareca dirigirá su segundo mundial consecutivo con el buzo de Perú.

El América solo ha conseguido 4 puntos en las primeras 6 jornadas de la Liga MX: cuatro derrotas, una victoria y un empate. Esta situación ha puesto en alerta a hinchas y dirigentes del club donde milita Pedro Aquino. En el torneo pasado, con Santiago Solari en el banquillo, terminaron en segundo lugar. Este sábado 26 de febrero, el estratega tendrá una dura prueba frente a los Pumas, ya que podría ser el último partido del ‘Indiecito’.

Gareca tendría en cuenta ofertas de Chile

En julio del 2021, Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de llegar a dirigir en el fútbol chileno. Aún con las Eliminatorias por delante, en ese entonces el DT de la Blanquirroja elogió a los equipos chilenos y no descartó dirigir algún equipo en aquel país.

“Siempre me ha parecido una Liga interesante y los equipos chilenos son para tener en cuenta. En el caso que me llegara a hablar algún equipo de Chile, lo tendría en cuenta”, señaló Gareca para el programa En cancha CL. En esa oportunidad, el ‘Tigre’ resaltó que “el jugador chileno ha crecido mucho en su mentalidad” y la forma de encarar los partidos.