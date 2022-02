Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO: ¿en qué canales ver transmisión de la Champions League?

Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Champions League desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano de Madrid. El encuentro podrás sintonizarlo por ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Manchester United vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Champions League Manchester United vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 23 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Wanda Metropolitano, Madrid ¿Canal? ESPN, Star Plus, La República Deportes.

La previa del Manchester United vs. Atlético Madrid

El Atlético Madrid y el Manchester United, dos equipos en horas bajas, se miden en la ida de octavos de final de la Champions en busca de reacción y tranquilidad.

Los dos gigantes se enfrentan en el Metropolitano madrileño en un momento delicado aspirando una victoria balsámica que, de paso, pueda encarrilar la eliminatoria.

El Atlético se presenta ante su afición el miércoles tras ganar 3-0 a Osasuna el sábado en LaLiga, lo que devolvió la sonrisa a los rojiblancos por el buen juego demostrado, tras varios partidos enseñando debilidad, especialmente en defensa.

“El otro día (frente a Osasuna) había un gran espíritu, ojalá mañana podamos tener ese espíritu porque así competimos siempre”, dijo el técnico rojiblanco, Diego Simeone.

Por otro lado, las dos últimas victorias del Manchester United en su campeonato doméstico les han servido para recuperar su olfato goleador con seis tantos, los mismos que habían marcado en sus cinco encuentros anteriores. Una eficacia ofensiva que le puede ser de ayuda en un Metropolitano donde los ingleses tendrán poco margen para el error.

“Hay que asegurar el resultado más positivo que podamos”, dijo Rangnick, convencido de que la “eliminatoria se decidirá en Old Trafford”.

Con información de AFP.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atlético Madrid?

¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Atlético Madrid?

El choque de octavos de final de la Champions League entre Manchester United vs. Atlético Madrid lo podrás ver EN VIVO en ESPN y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN?

¿Cómo ver Manchester United vs. Atlético Madrid ONLINE GRATIS?

Para ver Manchester United vs. Atlético Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Historial entre Manchester United vs. Atlético Madrid por Champions League

