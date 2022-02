HOY Benfica vs. Ajax: hora y canal EN VIVO del partido por la Champions League 2021-2022

Benfica vs. Ajax se juega HOY, 23 de febrero del 2022, por los octavos de final de la Champions League 2021-2022. El encuentro será en el Estadio da Luz y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora portuguesa); es uno de los buenos partidos de hoy. El compromiso será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Benfica vs. Ajax: previa del encuentro

Con una hoja de servicios inmaculada en Liga de Campeones tras cosechar seis victorias de seis en la fase de grupos y el liderato de la liga de Países Bajos, el Ajax Ámsterdam pondrá a prueba su máquina demoledora en Lisboa, donde se enfrentará a un Benfica que no pasa por su mejor momento.

El equipo de Ámsterdam avanza al galope esta temporada. Pasó por encima del Borussia Dortmund de Erling Haaland, que se quedó fuera de la máxima competición europea, y ha ganado los últimos diez partidos -ocho de Eredivisie, dos de copa-, incluyendo los duelos contra otros dos grandes como el Feyenoord y el PSV Eindhoven.

Buena parte del éxito se debe a la eficacia del tridente formado por Dusan Tadic, Antony dos Santos y Sébastien Haller. El primero es el capitán del equipo y aporta experiencia, goles y sobre todo asistencias, 18 en lo que va de temporada. El segundo derrocha magia, imaginación, bicicletas y un juego a la brasileña que rompe el cada vez más táctico fútbol europeo.

En punta, tenemos al gigante Haller, un delantero centro nato que ha encontrado en Ámsterdam la gloria que no alcanzó en el West Ham alemán. El francomarfileño no es un futbolista especialmente vistoso, pero es el más efectivo a la hora de colocar la pelota entre los tres palos. En lo que va de temporada lleva una media exacta de un gol por partido, convirtiéndose en el máximo anotador de la Eredivisie (16 dianas) y de la Liga de Campeones (10).

En Lisboa, el Ajax encontrará a un Benfica que no pasa por su mejor momento, aunque las águilas no renuncian a disputarle el pase a cuartos.

”Va a ser un partido difícil, pero estamos muy motivados para hacer ese partido contra uno de los mayores equipos de Europa y también va a ser un test para nosotros”, señaló el técnico encarnado, Nélson Veríssimo, en la rueda de prensa previa al encuentro europeo.

Con información de EFE

Benfica vs. Ajax: historial entre ambos

07.11.18 | Benfica vs. Ajax (1-1) | UEFA Champions League

23.10.18 | Ajax vs. Benfica (1-0) | UEFA Champions League

26.07.14 | Benfica vs. Ajax (0-1) | Amistoso internacional

26.07.09 | Ajax vs. Benfica (2-3) | Amistoso internacional

Benfica vs. Ajax: rol arbitral

Slavko Vinčić (Eslovenia) - Árbitro principal

Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič (Eslovenia) - Árbitros asistentes

Rade Obrenovič (Eslovenia) - Cuarto árbitro

Marco Fritz (Alemania) - VAR

Jure Praprotnik (Eslovenia) - AVAR

¿A qué hora juegan Benfica vs. Ajax?

El enfrentamiento entre Benfica vs. Ajax comenzará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 4.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Sébastien Haller anotó cuatro goles en el triunfo 5-1 del Ajax ante el Sporting de Lisboa por la Champions League. Foto: ESPN

¿En qué canal VER Benfica vs. Ajax EN VIVO?

El duelo Benfica vs. Ajax será transmitido por la señal de ESPN 2 en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la Champions League.

¿Dónde ver Benfica vs. Ajax EN VIVO GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Benfica vs. Ajax ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Benfica vs. Ajax por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Ajax?

Para acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Ajax, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Benfica vs. Ajax?

El escenario escogido para el Benfica vs. Ajax es el Estadio da Luz, casa deportiva localizada en Lisboa, Portugal. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 65.000 asistentes.

Benfica vs. Ajax: pronósticos casas de apuestas

Betsson: gana Benfica (4,50) | empate (3,95) | gana Ajax (1,75)

Doradobet: gana Benfica (4,50) | empate (3,80) | gana Ajax (1,77)

Inkabet: gana Benfica (4,50) | empate (4,00) | gana Ajax (1,75)

Meridianbet: gana Benfica (4,08) | empate (3,83) | gana Ajax (1,85)

Te Apuesto: gana Benfica (4,40) | empate (3,95) | gana Ajax (1,75)

