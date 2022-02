EN VIVO Universitario vs. Barcelona SC ONLINE vía ESPN y Star+ por la Copa Libertadores

Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO se miden este martes 23 de febrero en el Monumental Banco Pichincha por la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Universitario vs. Barcelona SC: ficha del partido

Copa Libertadores - Fase 2 Barcelona SC vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 23 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental Banco Pichincha ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

Previa Universitario vs. Barcelona SC

Universitario jugará la fase 2 de la Libertadores tras ubicarse en el tercer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2021. Su rival, en cambio, fue cuarto en el pasado torneo ecuatoriano y llegó a esta instancia tras superar en la primera fase a Montevideo City Torque.

Este será el cuarto choque entre ambas escuadras. El historial registra un triunfo para los cremas, dos empates y una victoria para los de Guayaquil. Será la quinta vez que el Barcelona reciba a un elenco peruano; el Ídolo tiene saldo positivo, pues no perdió nunca (tres triunfos y una igualdad) además de no recibir goles de escuadras incaicas.

Será la quinta vez que Universitario juegue la fase previa de la Copa Libertadores. Los cremas la disputaron en 2006, 2017, 2018 y 2020. Solo pudieron clasificar en 2006 ante Nacional de Paraguay tras igualar 2-2 en Asunción y empatar sin goles en Lima.

Universitario vs. Barcelona SC: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal José Argote (VEN) Asistente 1 Carlos López (VEN) Asistente 2 Lubin Torrealba (VEN) Cuarto árbitro Ángel Arteaga (VEN) VAR Ubaldo Aquino (PAR)

Universitario vs. Barcelona SC: horarios

El duelo entre Universitario vs. Barcelona SC está programado para iniciar desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario del cotejo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente).

¿Cómo ver Universitario vs. Barcelona SC?

ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de llevar el compromiso EN VIVO. Conoce cómo acceder a cada canal.

¿Dónde VER EN VIVO Universitario vs. Barcelona SC vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Universitario vs. Barcelona SC ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Universitario vs. Barcelona SC por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Universitario vs. Barcelona SC?

Para acceder a Star Plus para ver el Universitario vs. Barcelona SC, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Universitario vs. Barcelona SC?

El Universitario vs. Barcelona SC se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Este escenario deportivo se ubica en la ciudad de Guayaquil. Fue inaugurado el 27 de diciembre de 1987 y cuenta con capacidad para albergar 59.283 espectadores.