VER Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO: HOY por la Copa Libertadores 2022

VER Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY miércoles 23 de febrero por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2022. El duelo entre ecuatorianos y cremas está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Banco Pichincha (Ecuador). La transmisión de este encuentro estará a cargo de ESPN y Star Plus para Latinoamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias y el minuto a minuto vía streaming online.

Debuta Universitario en la Copa Conmebol Libertadores 2022. Los merengues, que acabaron en la tercera posición del torneo peruano, clasificaron a la segunda fase del torneo continental, meintras que los ecuatorianos llegaron aquí tras vencer a Montevideo City Torque.

En Vivo: Barcelona SC vs. Universitario por la Copa Libertadores 14:31 Joya del Barcelona no estaría ante la 'U' A horas de enfrentar a Universitario por la Copa Libertadores, el entrenador Fabián Bustos no podrá contar con uno de sus mejores jugadores del plantel: Joshua Quiñónez. De acuerdo a los diarios locales, el defensor de 20 años se convertirá en nuevo jugador del Dallas FC de la MLS. Tras ser informado de esto, Quiñónez dejará la concentración del Barcelona en las próximas horas para alistar sus maletas para viajar a Estados Unidos. 14:25 Recomendaciones para asistir al estadio Los que vayan asistir al estadio Banco Pichincha, deberán cumplir ciertos requisitos para entrar a las tribunas, como por ejemplo, portar su carnet de vacunación, usar mascarillas en todo momento, entre otras cosas. 13:40 Barcelona contará con toda su gente De momento se han vendido un total de 31.000 entradas para el duelo de esta noche. Recordemos que el estadio Banco Pichincha está habilitado para recibir un aproximado de 35.400 espectadores, es decir, el 60% de la capacidad del recinto deportivo. 12:53 'Cremas' preparados Postales de los trabajos de activación del conjunto merengue a pocas horas de enfrentar a Barcelona de Ecuador 10:39 ¿Qué dicen las casas de apuestas? El historial de partidos entre Universitario y Barcelona SC es favorable para los ecuatorianos, quienes han ganado dos veces y han empatado en tres ocasiones con los merengues por un torneo internacional. Por su parte, la U solo obtuvo un triunfo, pero fue de local. Debido a eso, los canarios son los favoritos para vencer, según las casas de apuestas. Apuesta Total da como favorito al Barcelona SC (1.34), el empate marca (4.75) y un triunfo merengue (8.70); por su parte, Betsson paga 1.38 por a favor del local, 4.50 la igualdad y 8.00 la victoria crema. 09:18 Prensa ecuatoriana lanza polémica frase Prensa ecuatoriana lanza polémica frase previo al duelo del Barcelona de Ecuador vs. Universitario de Deportes. El Diario Extra posteó: “Barcelona ya comió atún y asado en una semana, ahora va por una pollada. El triunfo que logró el domingo ante Delfín, en el arranque de la LigaPro, deja motivado al cuadro amarrillo que este 23 de febrero, recibe a Universitario de Perú”, señala la publicación 08:18 'Cremas' listos para su duelo por la Libertadores Por medio de sus redes sociales, Universitario de Deportes brindó la programación del crucial partido contra el Barcelona de Ecuador, correspondiente a la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2022 07:23 Emmanuel Martinez del Barcelona SC es pretendido por el Inter de Porto Alegre De acuerdo al portal deportivo GloboSporte, Emmanuel Martínez, volante ofensivo de Barcelona SC, es seguido muy de cerca por el fútbol brasileño. Según la publicación el Inter de Porto Alegre busca hacerse con los laterales solicitados por el técnico Alexander Medina. "En varios frentes, incluso. Uno de ellos es Emmanuel Martínez, delantero del Barcelona de Guayaquil, Ecuador". 06:45 La Lotería Nacional de Ecuador expande patrocinios deportivos con el Barcelona SC El Barcelona SC ha presentado a BET593, la marca de la Lotería Nacional de Ecuador, como su nuevo patrocinador en la camiseta del equipo. Este convenio representa el primer contrato de este tipo para la institución en 20 años. 06:00 La última vez que Universitario enfrentó a Barcelona SC fue hace más de 20 años El último choque entre Universitario y Barcelona SC ocurrió en hace más de veinte años, en agosto de 2000. En aquel entonces, aún se disputaba la Copa Merconorte. Por la primera fase de la misma, peruanos y ecuatorianos empataron 1-1. 22:02 Barcelona SC vs. Universitario Barcelona SC recordó los otros enfrentamientos ante Universitario de Deportes. 21:07 Así formaría Barcelona SC Según los medios ecuatorianos, el Ídolo saldría con el siguiente 'once': Burrai; Castillo, Aimar, Sosa, Quiñonez; Carcelén, Sousa; Martínez, Penilla, Cortéz y Mastriani. 20:32 Los cremas preparan lo mejor de su arsenal La 'U' presentó su lista de convocados para enfrentar al Ídolo. 18:42 Universitario vs. Barcelona SC Los cremas ya se encuentran en el hotel de concentración. 18:08 Los cremas llegaron a Guayaquil Así fue la llegada de Universitario de Deportes a Ecuador para enfrentar al Barcelona SC. 17:20 Gutiérrez optimista para el partido ante el Ídolo En declaraciones recogidas por Ovación, el técnico crema confió en sacar un buen resultado ante Barcelona SC. “Vamos con mucha ilusión de hacer un buen partido y traernos un resultado positivo para nosotros”, comentó. 15:21 Los cremas rumbo a Ecuador Universitario está rumbo al país norteño para lo que será el duelo por la Copa Libertadores. 14:30 Así trabajaron los cremas antes de partir a Ecuador Según Gustavo Peralta de Líbero, este fue el equipo con el que trabajó la 'U' antres de viajar a Ecuador: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barreto, Quispe, R. Villamarín, Urruti y Valera. 14:27 Souza y Preciado en el 'once' de la fecha en Ecuador Leonai Souza y Adonis Preciado fueron incluidos en el once de la primera fecha de la Liga Pro. 13:43 Universitario viaja esta tarde a Ecuador El plantel crema tiene programado el vuelo a Guayaquil para las 2.30 p. m. El partido ante Barcelona SC es el miércoles a las 9.30 p. m. 13:18 Barcelona SC quedó concentrado para el duelo El equipo de Guayaquil finalizó su sesión de entrenamientos de este martes y quedó listo para el encuentro de este miércoles. 12:31 Carlos Bustos elogia a Álex Valera En conferencia de prensa, el entrenador del cuadro ecuatoriano destacó las virtudes de su próximo rival, con una mención incluida para el delantero Álex Valera. 12:04 ¿DT del Barcelona SC interesa a Santos de Brasil? El medio brasileño Globoesporte señaló que el técnico argentino sería una de las opciones para llegar al banquillo del Peixe. En conferencia de prensa, Bustos se refirió al tema, pero indicó que piensa "100%" en el partido contra Universitario. Foto: EFE 11:44 Universitario se pone a punto Los dirigidos por el entrenador Álvaro Gutiérrez buscan dar la sorpresa en Guayaquil ante el poderoso Barcelona SC. Una vez en suelo ecuatoriano, no tiene programada otra jornada de trabajos. 10:26 Universitario entrenará por última vez en el Monumental Este martes, el equipo merengue llevará a cabo su última sesión de prácticas de cara al cotejo frente a Barcelona SC. 09:22 Barcelona SC realiza su último entrenamiento El Ídolo practica por última vez antes del choque contra el club peruano. La sede de sus entrenamientos es el Estadio Monumental. 09:03 Barcelona SC invita a sus hinchas a acudir al estadio A un dia para el partido, el club amarillo infomró que la tribuna sur del Estadio Monumental Isidro Romero ya se encuentra agotada. 08:22 Portero de Barcelona SC fue elegido jugador de la semana en Libertadores La cuenta oficial del torneo en redes sociales informó que Javier Burrai, clave en la tanda de penales ante Montevideo City para darle el pase al Ídolo, fue seleccionado como el jugador más destacado de la última semana. 07:51 Campaña de Universitario hacia hinchas fue un éxito La promoción que lanzó el cuadro crema para permitirle a los hinchas viajar a Guayaquil junto al equipo tuvo gran respuesta. Según informó el club, todos los paquetes disponibles que fueron puestos a la venta se agotaron. 06:12 Hoy parte la 'U' rumbo a Ecuador Conforme lo señalado en un cronograma publicado por el propio Universitario de Deportes en sus redes sociales la semana pasada, hoy martes 22 de febrero, a las 02.30 p. m., partirá rumbo a Guayaquil desde el aeropuerto Jorge Chávez para su debut en la Conmebol Libertadores ante Barceolna S. C. Antes de enrumbar hacía el país norteño, el plantel dirigido por Álvaro Gutiérrez sostendrá su último entrenamiento en Lima a las 08.30 a. m. aún sin sede por confirmar. 02:00 Palabra del entrenador Fabián Bustos, entrenador del Barcelona de Ecuador y hermano del estratega de Alianza Lima, Carlos Bustos, brindará una conferencia de prensa hoy martes 22 en la previa del cotejo por Copa Libertadores ante Universitario de Deportes. A través de sus redes sociales, el club amarillo informó que hoy sigue la venta de entradas para el duelo copero, siendo un total de 5 boletos como máximo por persona. La tribuna sur ya se encuentra agotada. 19:32 Barcelona entranará este martes durante la mañana antes de quedar concetrado 17:10 El equipo crema viene preparandose con alegría para el encuentro ante el Barcelona 17:08 El vicepresidente de Barcelona espera que su equipo logre un buen resultado ante Universitario 14:14 Los canarios también piensan en la U Barcelona SC sigue con sus preparativos para recibir al cuadro crema este miércoles 23 de febrero por la Copa Libertadores 2022. 14:10 Los cremas continúan su entrenamiento de cara a la Copa Libertadores Universitario se sigue preparando para conseguir un triunfo en su partido contra Barcelona SC por la Copa Libertadores 2022.

A qué hora juegan Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

El partido entre Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

En qué canal ver Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

La transmisión del Barcelona SC vs. Universitario de Deportes estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Cómo ver Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en ESPN

Perú : 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universitario de Deportes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en Facebook Watch

Abre la app de Facebook Watch en el televisor y haz clic en Continuar

en el y haz clic en Continuar Verás una pantalla con un código y para confirmarlo abre la app de Facebook en un dispositivo móvil, toca la notificación en la parte superior y pulsa sobre Aprobar y, luego, Continuar

Dónde van a jugar Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes se verán las caras en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, recinto de fútbol que se encuentra ubicado en la avenida Barcelona, entre el barrio San Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Posibles alineaciones Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

Barcelona SC: Burrai, Castillo, J. Quiñónez, Rodríguez, L. Quiñonez, Piñatarez, Souza, Molina, Castillo, Díaz y Garcés.

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barreto, Quispe, R. Villamarín, Urruti y Valera.