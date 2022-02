VER Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO: HOY por la Copa Libertadores 2022

VER Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY miércoles 23 de febrero por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2022. El duelo entre ecuatorianos y cremas está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Banco Pichincha (Ecuador). La transmisión de este encuentro estará a cargo de ESPN y Star Plus para Latinoamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias y el minuto a minuto vía streaming online.

Debuta Universitario en la Copa Conmebol Libertadores 2022. Los merengues, que acabaron en la tercera posición del torneo peruano, clasificaron a la segunda fase del torneo continental, meintras que los ecuatorianos llegaron aquí tras vencer a Montevideo City Torque.

A qué hora juegan Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

El partido entre Barcelona SC vs. Universitario de Deportes EN VIVO se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

En qué canal ver Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

La transmisión del Barcelona SC vs. Universitario de Deportes estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Cómo ver Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en ESPN

Perú : 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universitario de Deportes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes en Facebook Watch

Abre la app de Facebook Watch en el televisor y haz clic en Continuar

Verás una pantalla con un código y para confirmarlo abre la app de Facebook en un dispositivo móvil, toca la notificación en la parte superior y pulsa sobre Aprobar y, luego, Continuar

Dónde van a jugar Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

Barcelona SC vs. Universitario de Deportes se verán las caras en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, recinto de fútbol que se encuentra ubicado en la avenida Barcelona, entre el barrio San Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Posibles alineaciones Barcelona SC vs. Universitario de Deportes

Barcelona SC: Burrai, Castillo, J. Quiñónez, Rodríguez, L. Quiñonez, Piñatarez, Souza, Molina, Castillo, Díaz y Garcés.

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barreto, Quispe, R. Villamarín, Urruti y Valera.