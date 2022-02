HOY Audax vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO: ¿en qué canal ver partido por la Copa Libertadores?

Audax vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO se enfrentan este miércoles 23 de febrero por el partido de la fase 2 de la Copa Libertadores, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio El Teniente. El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Audax vs. Estudiantes de La Plata: previa

El cuadro del Audax Italiano llega en una difícil situación, ya que el comienzo de temporada no ha sido muy bueno, pues acumula un empate y dos derrotas en los primeros tres encuentros. Esta será la tercera participación del cuadro chileno en la Copa Libertadores, ya que previamente lo hicieron en 2007 y 2008. En ambas ocasiones fueron eliminados en fase de grupos.

Por otra parte, Estudiantes de La Plata atraviesa por un muy buen presente en la Copa Liga Profesional: sus tres primeras apariciones fueron victorias, al vencer a Independiente, Huracán y Lanús. El Pincha ganó la Libertadores en cuatro ocasiones (1968, 1969, 1970 y 2009), mientras que perdió la final de la edición de 1971.

Audax vs. Estudiantes de La Plata: posibles alineaciones

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres, Roberto Cereceda; Nicolás Aedo, Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo, Michael Fuentes; Lautaro Palacios y Luis Riveros. DT: Ronald Fuentes.

Estudiantes: Mariano Andújar; Emmanuel Mas, Fabián Noguera, Agustín Rogel, Leonardo Godoy; Jorge Rodríguez, Jorge Morel, Fernando Zuqui, Gonzalo Del Prete; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Audax vs. Estudiantes de La Plata: ficha del partido

Partido Audax vs. Estudiantes de La Plata ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora ver Audax vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO?

El partido entre Audax vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO se llevará a cabo este miércoles 23 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país:

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 24 de febrero)

¿En qué canal ver Audax vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO?

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: ESPN2 Andina, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN2 Andina, Star+

Ecuador: Star+, ESPN2 Andina

Internacional: Bet365

Paraguay: Star+, ESPN2 Andina

Perú: Star+, ESPN2 Andina

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN2 Andina, Star+

Venezuela: ESPN2 Andina, Star+

¿Qué canal sintonizar para ver Audax vs. Estudiantes de La Plata por ESPN 2?

Si quieres seguir el juego Audax vs. Estudiantes de La Plata por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo con el operador de TV por cable o satélite que tengas contratado:

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Audax vs. Estudiantes de La Plata?

Si quieres seguir en internet el Audax vs. Estudiantes de La Plata, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.