Atlético Madrid vs. Manchester United EN VIVO: cómo y dónde ver partido de octavos por Champions

Atlético de Madrid vs. Manchester United se miden EN VIVO en partido por la ida de octavos de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 23 de febrero. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star plus a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Atlético de Madrid vs. Manchester United EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y más.

La irregularidad está marcando la temporada del Atlético de Madrid, presente en las eliminatorias de la UEFA Champions League por octava vez en las últimas nueve campañas.

Tras marcar tres goles y sumar otros tantos puntos en su visita a Osasuna, el Atlético recibe al Manchester United, y los precedentes recientes frente a clubes ingleses no son nada alentadores para los colchoneros. El cuadro del ‘Cholo’ Simeone fue derrotado tanto en casa como a domicilio por el Liverpool en la fase de grupos de la presente edición, y en los octavos de final de la Champions 2020-21 también perdió sus dos choques ante el Chelsea.

Por su parte, luego de un sufrido triunfo por 4-2 sobre el Leeds United en Elland Road, Manchester United cambia el viento y la lluvia de Yorkshire por el sol de Madrid, aunque el sol español no siempre brilla para los diablos rojos, que han ganado solo uno de sus últimos siete partidos correspondientes a las eliminatorias de la Liga de Campeones en España. En todas las competiciones UEFA, el porcentaje de victorias del gigante inglés como visitante sobre equipos de LaLiga es de solo el 21 %.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de febrero del 2022 ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Manchester United

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia; Correa y Joao Félix

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United?

Perú: 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Reino Unido: 8.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Francia: 9.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

¿En qué canales ver Atlético de Madrid vs. Manchester United EN VIVO?

Argentina: Star+, Fox Sports Argentina

Bolivia: ESPN Peru, Star+

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, HBO Max

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: ESPN Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Colombia, Star+

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ France, Free

Alemania: DAZN1, DAZN, Servus TV

Italia: Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, SKY Go Italia

México: HBO Max

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda: Spark Sport

Paraguay: ESPN Peru, Star+

Perú: ESPN Peru, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports Premium 1

Reino Unido: Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2

Estados Unidos: TUDNxtra, SiriusXM FC, Univision NOW, TUDN.com, Paramount+, Univision, TUDN App, CBS, TUDN USA

Uruguay: ESPN Peru, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Colombia

¿Qué canal es ESPN?

Aquí, te enseñamos la lista de canales con la señal de ESPN para que puedas ver el cotejo EN VIVO entre Atlético de Madrid vs. Manchester United.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético de Madrid vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético de Madrid vs. Manchester United debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.