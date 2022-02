¿Dónde ver Athletico Paranaense vs. Palmeiras EN VIVO?: cómo ver la Recopa Sudamericana

El partido Athletico Paranaense vs. Palmeiras se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por la ida de la Recopa Sudamericana 2022 a disputarse en el Arena da Baixada de Curitiba. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Athletico Paranaense ante Palmeiras?

Esta será la segunda oportunidad de título este año para el club verde de Sao Paulo, que hace dos semanas cayó ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, y también su segunda oportunidad de conquistar la Recopa. El año pasado se la arrebató Defensa y Justicia, entonces campeón de la Copa Sudamericana.

El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, tendrá que improvisar su zaga e introducir algunos cambios debido a que no podrá contar con importantes titulares. La pareja titular de zagueros estará de baja: Gustavo Gómez por haber dado positivo en la prueba de la COVID-19 y Luan por una lesión en la pierna izquierda. El volante Gustavo Scarpa también está en duda por problemas musculares.

¿Cómo llega Palmeiras ante Athletico Paranaense?

Además del poco tiempo de preparación, el técnico del Paranaense, Alberto Valentim, no podrá contar con el recién contratado atacante Vitor Bueno, que cumplirá una fecha de suspensión por su expulsión en un partido de la Libertadores el año pasado, cuando era jugador del Sao Paulo.

En cambio, sí podrá alinear al centrocampista Matheus Fernandes, habilitado por la Conmebol pese a ser un jugador prestado por el Palmeiras. Otros que podrán debutar en el equipo de Curitiba son Hugo Moura, Bryan García y Marlos, principales refuerzos para este año, pero que entrarían como suplentes debido a que aún están fuera de forma.

Athletico Paranaense vs. Palmeiras: ficha del partido

Athletico Paranaense vs. Palmeiras Recopa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 23 de febrero ¿Dónde? Arena da Baixada de Curitiba ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Athletico Paranaense vs. Palmeiras por la Recopa Sudamericana 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Athletico Paranaense vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS?

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Argentina: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Ecuador: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en España: DAZN

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Uruguay: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Athletico Paranaense vs. Palmeiras en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Athletico Paranaense vs. Palmeiras ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Athletico Paranaense vs. Palmeiras por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Athletico Paranaense vs. Palmeiras: alineaciones probables

Athletico Paranaense: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Hugo Moura, Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini; David Terans y Rômulo.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Jailson; Dudu, Raphael Veiga y Rony.

¿Dónde se jugará el partido de Athletico Paranaense vs. Palmeiras?

El lugar donde se disputará el Athletico Paranaense vs. Palmeiraspor la ida de la Recopa Sudamericana 2022 es el Arena da Baixada, ubicado en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, Brasil.