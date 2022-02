¡Golazo! Cabezazo de Joao Félix para poner en ventaja al Atlético de Madrid

¡Palomita! Atlético de Madrid no tardó mucho en ponerse en ventaja ante el Manchester United por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Diego Simeone encontró el 1-0 gracias a un potente cabezazo del portugués Joao Félix.

En un duelo muy parejo, el equipo de Cristiano Ronaldo recién se acomodaba en el Wanda Metropolitano y se topó con una constante ofensiva de los locales. El conjunto madrileño avisó desde el inicio del compromiso que buscaría los tres puntos y el primer tanto llegó a los 6 minutos .

El primer gol del partido se produjo a través del balón detenido. El lateral izquierdo Renan Lodi tiró un gran centro al área rival, y el joven atacante luso se anticipó a los defensores y metió un potente remate de cabeza. Tal fue la velocidad del disparo que el portero De Gea no tuvo tiempo para reaccionar.

De esta manera, la escuadra española logra una importante ventaja parcial ante los red devils en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

