América Mineiro vs. Guaraní EN VIVO: horario y canal de TV para ver el duelo por la Libertadores

América Mineiro vs. Guaraní EN VIVO HOY, miércoles 23 de febrero, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. En encuentro que tendrá como escenario el Estadio Raimundo Sampaio empezará a partir de las 5.15 p. m (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora brasileña y paraguaya) y contará con la transmisión EN DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, la recopilación de los goles y el minuto a minuto con todas las incidencias de juego.

América Mineiro vs. Guaraní: ficha del partido

Partido América Mineiro vs. Guaraní ¿Cuándo? Hoy, miércoles 23 de febrero ¿A qué hora? 5.15 p.m. (Perú) y 7.15 p.m. (Brasil y Paraguay) ¿Dónde? Estadio Raimundo Sampaio ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

América Mineiro vs. Guaraní: posible alineaciones

América Mineiro: Cavichioli; Raúl Cáceres, Germán Conti, Iago Maidana, Jao Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Sasse; Felipe Azevedo, Orlando Berrío y Rodolfo o Henrique Almeida.

Guaraní: Devis Vásquez; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez; Ángel Benítez, Rodrigo Fernández, Jorge Mendoza, Alberto Contrera; Josué Colmán y Fernando Fernández.

Fixture de ida Fase 2 Copa Libertadores

¿A qué hora juegan América Mineiro vs. Guaraní?

El partido EN VIVO entre América Mineiro vs. Guaraní empezará a las 5.15 p.m. (hora peruana) y a las 7.15 p.m. (hora brasileña y paraguaya). A continuación, te mostramos el resto de horarios, según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m. (ET) / 2.15 p.m. (PT)

Venezuela: 6.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Brasil: 7.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

La Fase 2 de la Copa Libertadores empezó con grandes cotejos. En el segundo día de competencia, América Mineiro recibirá en tierras brasileñas a Guaraní . El elenco comandado por Marquinhos Santos igualó sin goles en su última presentación por el certamen local ante URT de Patos de Minas y se encuentra en la quinta casilla del Campeonato Mineiro

Por su parte, el conjunto paraguayo cuenta con una mayor experiencia en esta clase de torneos, pero llega a la presente edición tras una caída por 2-0 ante Cerro Porteño. Los dirigidos por Fernando Jubero no atraviesan un buen presente en la División de Honor de su país, penúltimos con 1 punto, y a nivel internacional buscarán cambiar este panorama.

¿Dónde ver el duelo entre América Mineiro vs. Guaraní?

El duelo EN VIVO entre América Mineiro vs. Guaraní será transmitido a través de la señal de ESPN 2 y el servicio de streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto del cotejo por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN 2?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de ESPN 2 para que puedas disfrutar del compromiso EN VIVO entre América Mineiro vs. Guaraní.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver América Mineiro vs. Guaraní ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido América Mineiro vs. Guaraní por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el América Mineiro vs. Guaraní?

Para acceder a Star Plus para ver el América Mineiro vs. Guaraní, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el América Mineiro vs. Guaraní?

El escenario escogido para el América Mineiro vs. Guaraní es el Estadio Raimundo Sampaio, casa deportiva localizada en ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais en Brasil. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 23.000 espectadores.