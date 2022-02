Universitario vs. Barcelona SC: ¿quién llega mejor al partido por la Copa Libertadores?

Puede que se hayan tirado hartas ‘flores’ en la previa del encuentro, pero la realidad indica una sola cosa: los ecuatorianos son superiores —no ampliamente, porque en el fútbol puede suceder de todo— ante los cremas, sobre todo cuando estos últimos no han podido superar la Fase 2 de la Copa Libertadores. Bajo ese contexto, este miércoles 23 de febrero, Universitario enfrentará al Barcelona SC en Guayaquil, Ecuador.

De momento, los dirigidos por Fabián Bustos —hermano de Carlos, entrenador de Alianza Lima— están un peldaño arriba de los merengues porque ya superaron una fase previa por el torneo continental, justamente ante Montevideo City Torque. En la ida igualaron a uno, mientras que en la vuelta empataron a cero y definieron su clasificación desde los 12 pasos.

Por su parte, Universitario tuvo un inicio de año accidentado debido a la salida Gregorio Pérez y llegada de Álvaro Gutiérrez, quien asumió el timón tras el debut y despedida de Manuel Barreto como entrenador interino. No obstante, en el fútbol peruano, estuvo como líder del torneo hasta el último fin de semana que obtuvo su primera derrota.

Previa Universitario vs. Barcelona SC

¿Cómo llega Universitario de Deportes?

Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez tienen una deuda pendiente con la Copa Libertadores. Desde que se cambió el formato del certamen y se introdujo la Fase 2, los cremas no han podido superarla y fueron eliminados por Deportivo Capiatá (2017), Oriente Petrolero (2018) y Cerro Porteño (2020). No obstante, esperan romper esta ‘maldición’.

En la previa de este partido, Universitario disputó cuatro partidos, un amistoso internacional y tres por el torneo peruano. Primero, cayó ante Inter de Miami (4-0), luego consiguió dos victorias seguidas ante Academia Cantolao (3-0) y San Martín (3-0), y, finalmente, siguió una derrota frente a Carlos Stein (2-1) .

Un factor a favor de los cremas es que su goleador Alex Valera está con la ‘mecha encendida’, pues viene de anotar dos goles. Además, Luis Urruti se ha convertido en una pieza fundamental en el ataque para Álvaro Gutiérrez con dos asistencias y sus defensores no solo son piezas seguras en la zaga, sino que también se hacen presentes en la portería rival: Nelinho Quina y Federico Alonso también registran anotaciones.

Sin embargo, la ‘U’ tiene un gran problema: la eficacia. Pese a que ganaron por goleada los dos primeros encuentros, los merengues desperdician varias ocasiones de gol y esto se evidenció aún más ante Carlos Stein, en Lambayeque, donde solo pudieron abrir el marcador a través de la pelota parada.

Finalmente, no podrá contar con Alberto Quinteros y Hernán Novick. El primero porque arrastra una suspensión del juego ante Palmeiras y el segundo aún no se recupera de una lesión. ¿Conclusiones? El cuadro de Ate genera ocasiones y va al ataque constantemente, pero no concreta todas las que tiene y eso le puede pasar factura, más aún ante un equipo como el Ídolo de Ecuador.

¿Cómo llega Barcelona SC?

Por su parte, los de Fabián Bustos esperan repetir lo hecho en la temporada pasada, cuando llegaron a las semifinales, instancia en la que fueron eliminados por el Flamengo de Gabriel Barbosa.

Si bien realizaron una buena campaña en el plano internacional, no la pasaron nada bien en el local, ya que acabaron en la novena casilla con 20 unidades, producto de 6 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

No obstante, esperan cambiar eso en el actual curso, en el cual debutaron ganando por la mínima diferencia a Delfín SC, con un tanto de Adonis Preciado. En cuanto a la Copa Libertadores, llegaron a esta fase tras eliminar a Montevideo City Torque de Uruguay.

En el partido de ida, empataron a uno y, en el de vuelta, igualaron a cero. Por ello, tuvieron que decidir su suerte desde los 12 pasos. Si bien lograron el primer objetivo del año, los hinchas no están contentos con Fabián Bustos por el planteamiento que tiene y la falta de gol por sus dirigidos, quienes se vieron superados por los uruguayos en más de una ocasión.

¿Conclusiones? El Ídolo de Ecuador es un cuadro físicamente muy trabajado, que cuida su portería y es difícil anotarle, pero tiene una deuda pendiente en el arco rival. Pese a estos registros, es un fuerte equipo en el plano internacional y la ‘U’ deberá tener mucho cuidado.