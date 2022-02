Universitario vs. Barcelona SC: el once que probó Álvaro Gutiérrez para la Copa Libertadores

Universitario de Deportes se medirá ante el Barcelona SC este miércoles 23 de febrero en el Estadio Monumental Isidro Romero por la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Los cremas se han venido preparando para este importante encuentro con la consigna de llegar hasta la fase de grupos del torneo internacional.

Los merengues, bajo la dirección técnica de Álvaro Gutiérrez, según ha informado el periodista Gustavo Peralta, han probado un once que incluye a Roberto Villamarín como extremo, y esto “pasaría por ganar velocidad y más marca por la banda derecha”. Además, se mantendría la formación del 4-2-3-1 que ha utilizado en las fechas de la Liga 1.

La posible alineación de la ‘U’ para la Libertadores

Ricardo Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe, Roberto Villamarín, Luis Urruti; Alex Valera.

Así comentó el periodista el XI de Universitario en su red social. Foto: Gustavo Peralta twitter

Universitario vs. Barcelona SC: hora y canal del partido

Universitario vs. Barcelona SC se enfrentarán a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y deberás sintonizar ESPN y Star Plus para ver el encuentro en vivo. Además, para que no te pierdas ningún detalle del encuentro podrás sumarte a la cobertura online de La República Deportes.

Fixture Universitario de Deportes