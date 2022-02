Universitario: así alinearía Barcelona de Ecuador en partido por la fase 2 de Copa Libertadores

Empieza el conteo regresivo. Universitario de Deportes está a poco de debutar en la Copa Libertadores 2022 y lo hará en un terreno complicado frente a un difícil adversario, último semifinalista en el certamen continental: el Barcelona de Ecuador. El elenco ecuatoriano tiene la responsabilidad de ganar y por ello su director técnico, Fabián Bustos, colocará lo mejor para salir airoso del encuentro.

Según los últimos trabajos del cuadro canario, esta sería la alineación para medirse ante su similar de Universitario de Deportes en el estadio Monumental Banco Pichinca: Javier Burrai, Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Michael Carcelén, Leonai Souza; Emmanuel Martínez, Gabriel Cortez, Christian Penilla; Gonzalo Mastriani.

Universitario: así fue la llegada a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC

Al promediar las 6.00 p. m. de este martes 22, Universitario de Deportes llegó a Quito, Ecuador, donde este miércoles, a partir de las 7.30 p. m., enfrentará a Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Luego de tres horas de vuelo, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez llegaron al país vecino y, de inmediato, se dirigieron a su hotel de concentración.

Universitario llegó a Ecuador para medirse ante Barcelona SC por la fase 2 de Copa Libertadores. Foto: Universitario/Twitter

Los jugadores que viajaron a Ecuador son Armando Alfageme, Federico Alonso, Alfonso Barco, Gerson Barreto, Nelson Cabanillas, Adrián Calero, José Carvallo, Ángel Cayetano, Aldo Corzo, Rafael Guarderas, Piero Guzmán, Jorge Murrugarra, Nelinho Quina, Piero Quispe, Diego Romero, Iván Santillán, Alexander Succar, Jorge Tandazo, Luis Urruti, Alex Valera, Joao Villamarín y Roberto Villamarín.

Sin embargo, los merengues no llegaron con todo el plantel completo a Guayaquil. Hernán Novick no fue parte de la delegación que viajó a Ecuador, debido a que aún no se recupera de una lesión.