Universitario: así fue la llegada a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC

Al promediar las 6.00 p. m. de este martes 22, Universitario de Deportes llegó a Quito, Ecuador, donde este miércoles, a partir de las 7.30 p. m., enfrentará a Barcelona SC por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Luego de tres horas de vuelo, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez llegaron al país vecino y, de inmediato, se dirigieron a su hotel de concentración.

Los jugadores que viajaron a Ecuador son Armando Alfageme, Federico Alonso, Alfonso Barco, Gerson Barreto, Nelson Cabanillas, Adrián Calero, José Carvallo, Ángel Cayetano, Aldo Corzo, Rafael Guarderas, Piero Guzmán, Jorge Murrugarra, Nelinho Quina, Piero Quispe, Diego Romero, Iván Santillán, Alexander Succar, Jorge Tandazo, Luis Urruti, Alex Valera, Joao Villamarín y Roberto Villamarín.

Sin embargo, los merengues no llegaron con todo el plantel completo a Guayaquil. Hernán Novick no fue parte de la delegación que viajó a Ecuador, debido a que aún no se recupera de una lesión.

Universitario llegó a Ecuador para medirse ante Barcelona SC por la fase 2 de Copa Libertadores. Foto: Universitario/Twitter

Técnico de Universitario ya analizó al rival

Un miembro del equipo que declaró a la prensa antes de viajar fue el técnico de Universitario, Álvaro Gutiérrez, quien afirmó que el Barcelona SC tiene mucho ritmo de juego.

“Es un equipo típico de Copa Libertadores; duro y con mucho ritmo, pero nosotros tenemos lo nuestro”, sostuvo el entrenador uruguayo.