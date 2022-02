Atlético Madrid vs. Manchester United: ¿cómo ver el partido de Champions League por Star Plus?

Atlético de Madrid vs. Manchester United se miden el 23 de febrero por octavos de final de Champions League. El choque se dará en el Estadio Wanda Metropolitano y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la Liga de Campeones.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: previa

Los colchoneros de Diego Simeone no pasan un buen momento; llegan de caer ante el colero de LaLiga, Levante, incluso en el Wanda. En lo que va del año, han jugado 10 cotejos, de los cuales solo ganaron cinco, perdieron cuatro y empataron una vez. Además, tendrán las ausencias de Koke Resurrección, Matheus Cunha, Daniel Wass y Yannick Carrasco.

Por otro lado, Ralf Rangnick no contará con Mason Greenwood, denunciado de agresión doméstica contra su pareja ni Edinson Cavani, por una lesión en la ingle. El United tampoco llega en su mejor momento, aunque al menos han levantado algo el vuelo en sus dos últimos duelos. Las victorias ante el Brighton y Leeds United alegraron su situación en la tabla, aunque en ambos encuentros dejó dudas.

Con información de EFE.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: historial

Atlético de Madrid vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? Star Plus

Atlético de Madrid vs. Manchester United: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia; Correa y Joao Félix.

Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia; Correa y Joao Félix. Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United por Champions League?

Atlético de Madrid vs. Manchester United se verán las caras por octavos de final de la Liga de Campeones desde la 3.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Wanda Metropolitano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Atlético de Madrid vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver Atlético de Madrid vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.