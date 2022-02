VER Villarreal vs. Juventus EN VIVO: sigue el partido por la UEFA Champions League 2021-2022

Villarreal vs. Juventus juegan EN VIVO este martes 22 de febrero desde las 3 p. m. (hora peruana) por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. Este cotejo se jugará en el estadio El Madrigal y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

El Submarino Amarillo viene de golear 4-1 al Granada por LaLiga Santander y atraviesa un buen momento futbolístico. Por su parte, el conjunto de Turín empató 1-1 con Torino en la Serie A de Italia y se ubica en el cuarto lugar de ese torneo.

Para este duelo, los españoles no podrán contar con Francis Coquelin, Rubén Peña y Gerard Moreno por lesión. Mientras que los italianos sufren la baja Paulo Dybala, uno de sus principales jugadores.

Villarreal vs. Juventus: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Martes 22 de febrero ¿A qué hora juegan? 3 p. m. ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio El Madrigal

Villarreal vs. Juventus: posibles alineaciones

Villarreal: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Vicente Iborra, Dani Parejo, Alberto Moreno, Samuel Chukwueze, Giovani Lo Celso y Arnaut Danjuma. DT: Unai Emery.

Juventus: Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Denis Zakaria, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Álvaro Morata y Dusan Vlahovic. DT: Massimiliano Allegri.

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Juventus?

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el Villarreal vs. Juventus?

El encuentro entre Villarreal vs. Juventus será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma de streaming de Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Villarreal vs. Juventus?

Para acceder a Star Plus para ver el Villarreal vs. Juventus, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Villarreal vs. Juventus EN VIVO ONLINE GRATIS?

Villarreal vs. Juventus: pronóstico de las casas de apuestas

Las casas de apuestas ponen al Villarreal como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia por el partido de la Champions League.

Betsson: gana Villarreal - 2,45 | empate - 3,20 | gana Juventus - 3,00

Meridianbet: gana Villarreal - 2,59 | empate - 3,13 | gana Juventus - 2,99

Inkabet: gana Villarreal - 2,45 | empate - 3,20 | gana Juventus - 3,00

Doradobet: gana Villarreal - 2,50 | empate - 3,25 | gana Juventus - 3,00

Te Apuesto: gana Villarreal - 2,49 | empate - 3,15 | gana Juventus - 3,00

¿Dónde juegan Villarreal vs. Juventus?

El encuentro entre Villarreal vs. Juventus se jugará en el estadio El Madrigal, ubicado en la ciudad de Villarreal, España.