HOY Millonarios vs. Fluminense EN VIVO por la Copa Libertadores: conoce cómo seguir el partido

Millonarios vs. Fluminense se enfrentan HOY desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Campín de Bogotá (Colombia) por la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Para ver el encuentro EN VIVO tendrás que sintonizar ESPN y Star Plus; asimismo, puedes seguir GRATIS POR INTERNET este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes, donde podrás ver los goles, revivir las incidencias y ver el minuto a minuto ONLINE.

Millonarios vs. Fluminense: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Fluminense ¿Cuándo juegan? HOY, 22 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio el Campín de Bogotá (Colombia) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Millonarios vs. Fluminense: previa

El Millo llega motivado luego de cosechar tres victorias al hilo en la Liga BetPlay y ubicarse en la tercera casilla con 17 puntos —al igual que Atlético Nacional— y solo a dos unidades del líder, Deportes Tolima. Además, es el equipo menos batido del campeonato con solo tres goles en contra.

Por otro lado, el conjunto de Río de Janeiro también viene con los mejores ánimos, luego de alcanzar siete triunfos consecutivos en el Campeonato Carioca, del cual es líder con 21 unidades. Además, supera por dos unidades al segundo, Vasco da Gama. Al igual que el equipo colombiano, es el club con menos anotaciones en contra (dos en ocho partidos).

Millonarios vs. Fluminense: posibles formaciones

Millonarios FC: Álvaro Montero; Andrés Román Andrés Llinás, Juan Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva y Diego Herazo.

Álvaro Montero; Andrés Román Andrés Llinás, Juan Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva y Diego Herazo. Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz; André Trindade, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva; Luiz Henrique, Fred y Willian.

Millonarios vs. Fluminense: horarios

El duelo entre el Millo y el Flu está programado para iniciar desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario del cotejo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente).

¿Cómo ver Millonarios vs. Fluminense?

ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de llevar el compromiso EN VIVO. Conoce cómo acceder a cada canal.

¿Dónde VER EN VIVO Millonarios vs. Fluminense vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Millonarios vs. Fluminense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Millonarios vs. Fluminense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Millonarios vs. Fluminense?

Para acceder a Star Plus para ver el Millonarios vs. Fluminense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Copa Libertadores 2022: otros partidos de hoy

Everton vs. Monagas | 5.15 p. m. (hora peruana)

Plaza Colonia vs. The Strongest | 7.30 p. m. (hora peruana).

Millonarios vs. Fluminense: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana Millonarios (2,20) | Empate (3,00) | Fluminense (3,50)

gana Millonarios (2,20) | Empate (3,00) | Fluminense (3,50) Inkabet: gana Millonarios (2,63) | Empate (2,20) | Fluminense (3,80)

gana Millonarios (2,63) | Empate (2,20) | Fluminense (3,80) Doradobet: gana Millonarios (2,22) | Empate (3,10) | Fluminense (3,50)

gana Millonarios (2,22) | Empate (3,10) | Fluminense (3,50) Meridianbet: gana Millonarios (2,18) | Empate (2,99) | Fluminense (3,53)

gana Millonarios (2,18) | Empate (2,99) | Fluminense (3,53) Te apuesto: gana Millonarios (2,19) | Empate (3,00) | Fluminense (3,55).

Millonarios vs. Fluminense: ¿dónde se juega?

El Campín de Bogotá, con capacidad para 36.343 espectadores, será el recinto que albergue el encuentro entre colombianos y brasileños.