Liverpool vs. Leeds EN VIVO: con Luis Díaz, se enfrentan por la Premier League 2022

VER Liverpool vs. Leeds EN VIVO. Equipos se enfrentan EN DIRECTO este miércoles 23 de febrero por la jornada 19 de la Premier League 2021-22. Los ‘reds’ tienen la oportunidad de colocarse a tres puntos del líder Manchester City, por lo que saldrán a ganar ante el Leeds desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en Anfield. La transmisión de este partidazo, que tendría como titular a Luis Díaz, llegará por Star Plus. Recuerda que puedes seguir todas las incidencias de este choque y los PARTIDOS DE HOY en la web de La República Deportes.

Tras anotar su primer gol con los ‘reds’, el colombiano apunta a ir desde el vamos ante el Leeds United y conseguir la gran chance de acercar a su equipo a los ciudadanos. Actualmente, los de Jürgen Klopp están segundos con 57, mientras que el Manchester City tiene 63.

A qué hora juegan Liverpool vs. Leeds

El partido entre Liverpool vs. Leeds por la Premier League 2021-22 se jugará desde las 2.45 p. m. (hora peruana).

México: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

En la previa de este encuentro, el entrenador Jürgen Klopp se refirió al desempeño de sus dirigidos. “34 pases, me encantaron todos. El último de Hendo fue bastante especial. Tuvimos un gran espacio en el centro que Luis (Díaz) usó y eso se debió a los movimientos de nuestros jugadores”, expresó en conferencia de prensa.

Además, confirmó las bajas de Roberto Firmino y Diogo Jota por una dolencia en el músculo y una lesión en el tobillo, respectivamente.

En qué canal ver Liverpool vs. Leeds

La transmisión del Liverpool vs. Leeds EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del servicio streaming Star Plus, pero también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Liverpool vs. Leeds en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Leeds, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Liverpool vs. Leeds: posibles alinaeciones