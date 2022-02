Cristiano Ronaldo y la inversión que le hizo perder 10 millones de euros

Cristiano Ronaldo ha sido rodeado de noticias negativas en las últimas semanas. El luso solo lleva un gol en lo que va del 2022 y el mal rendimiento que tiene el Manchester United ha llevado a especular que se podría marchar del club. Sin embargo, fuera de lo futbolístico tampoco la pasa bien.

Unas presuntas obras ilegales en su ático de 300 metros cuadrados en Lisboa fueron las primeras inquietudes que tuvo ‘CR7′ con respecto a su patrimonio inmobiliario. Después de eso, en agosto del 2021, se vio en la necesidad de mudarse de su mansión en Manchester por problemas que advirtió su equipo de seguridad.

Cristiano Ronaldo solo ha anotado un gol en el 2022. Foto: EFE

Además de eso, al ‘Bicho’ le llegó una orden para que demoliera una cancha de tenis y un edificio anexo a su otra mansión en Geres, al norte de Portugal. El delantero tiene plazo hasta marzo para cumplir con lo ordenado.

Por si fuera poco, acaba de perder una gran cantidad de dinero al vender su lujoso apartamento en la Trump Tower de Nueva York, propiedad de Donald Trump. Ronaldo adquirió el inmueble en 2015, aproximadamente a 16 millones de euros. Sin embargo, lo puso a la venta en 2019 por un valor menor a la mitad de lo que pagó, informó The New York Post.

El plan de Cristiano no pudo darse y, debido a la pandemia, tuvo que reducir más el precio. Finalmente, el apartamento fue vendido a un costo que ronda los 6,3 millones de euros. Es decir, el portugués perdió al rededor de 10 millones de euros en aquel mal negocio.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United por Champions League?

Atlético de Madrid vs. Manchester United se verán las caras por octavos de final de la Liga de Campeones desde la 3.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Wanda Metropolitano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia; Correa y Joao Félix.

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.