Benavente feliz por debutar con gol en Alianza Lima: ¡‘Bena’ festejar conmigo!

Por Mariano López V.

Recibió elogios de todas partes. Desde Yordy Reyna, su socio en ataque en aquel recordado Sudamericano Sub-20 del 2013, hasta Sergio Aguza, talentoso mediocampista español con quien compartió jornadas inolvidables en el Real Madrid Castilla. Sus compañeros de equipo también aplaudieron su exitoso estreno con la camiseta blanquiazul. “Esperemos que siga este camino porque nos va a ayudar mucho”, lanzó Hernán Barcos. “En partidos muy parejos salen a relucir las condiciones de cada jugador”, complementó Aldair Fuentes en RPP tras derrotar a Carlos Mannucci en el Alejandro Villanueva.

No era para menos: Cristian Benavente, flamante fichaje de Alianza Lima, no disputaba un partido oficial desde fines de febrero del año pasado. Sin embargo, ingresó a los 79 minutos con el marcador igualado y lució un estado de forma inmejorable, necesitando solo cinco intervenciones para desnivelar las acciones a favor del elenco victoriano. En el tiempo adicional, el ‘Chaval’ fabricó una falta tras un pie a pie fantástico —con ‘huacha’ incluida—, agarró el balón y de tiro libre lo puso fuera del alcance del portero ‘carlista’ Manuel Heredia. La afición íntima, que se dio cita en el Matute para festejar la semana del aniversario 121 del club, terminó con las manos enrojecidas y la voz ronca. No era para menos.

“No me lo esperaba. Ha sido un debut soñado, por poder colaborar con el equipo y por el ambiente que había. Es una experiencia que me guardaré para siempre y me motiva para continuar”, le confesó ‘Bena’ a ESPN. El nacido en España destacó la presencia y el aliento incesante de la hinchada aliancista, que volvió a un estadio para un duelo oficial por primera vez desde marzo del 2020, contra Nacional por Copa Libertadores. “El año pasado, en mi debut, también marqué, pero fue jugando a domicilio. No se compara. El ambiente, en verdad, fue increíble. Cuando llegó mi pase, hablé con el ‘Profe’ (Carlos) Bustos y decidimos que era una buena oportunidad en casa y con nuestra gente, y al final se dio el estreno”, añadió el ‘14′.

El nuevo ‘engreído’ aliancista también se refirió a lo que se viene para el equipo y a sus objetivos inmediatos. “Mi objetivo, de momento, es acomodarme lo más rápido al equipo, a las ideas del entrenador y a ayudar en lo que me toque a que podamos sumar puntos. ¿Jugar en Sullana? Hay que acostumbrarse, hay que dar lo mejor, así haya calor o en altura”, finalizó.

La postal de la celebración del 'Chaval' en su debut con Alianza Lima. Foto: Liga 1.

Cifras

1 gol oficial en territorio peruano suma el ‘Chaval’. Antes marcó, pero solo en amistosos.

31 cotejos dirigió Bustos en Alianza. Ganó 18.

Datos

Sobre Guerrero. “Paolo es un grandísimo jugador que cualquier equipo quisiera tener”, opinó ‘Bena’ en Ovación.

En Sullana. Alianza Atlético, rival blanquiazul este domingo, anunció que el duelo se jugará solo con hinchada local.