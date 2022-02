¿Quién es Fabián Bustos, hermano del DT de Alianza Lima que enfrentará a Universitario?

En el mundo del fútbol, el apellido Bustos se ha hecho de un nombre en el Perú y Ecuador durante los últimos años gracias al trabajo de los hermanos Carlos y Fabián. Este dúo de exjugadores argentinos tienen en común haber decidido, tras el final de sus carreras, adoptar una nueva faceta como técnicos, la cual los tiene actualmente al mando de Alianza Lima y Barcelona SC, dos de los clubes más populares de Sudamérica.

Fabián, el menor de los dos, cumple este 2022 su tercer año como DT del Ídolo, que se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes en la Fase 2 de la Copa Libertadores. El experimentado técnico viene de cumplir una destacada campaña en la última edición, donde alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por el Flamengo de Brasil.

Sus inicios en Ecuador se remontan al 2009, cuando asumió como entrenador del Deportivo Manta. Desde entonces, vivió varios años de etapas irregulares en diferentes clubes de todo el país, hasta que en el 2015 llegó al Delfín, que entonces jugaba en la Serie B (segunda división), donde experimentó un renacer.

Fabián Bustos tiene un título con el Ídolo. Foto: Barcelona SC

En el conjunto cetáceo, el ‘Toro’ (como es conocido desde su época de futbolista), pudo conseguir el regreso a la máxima categoría luego de que el equipo permaneciera jugando en la liga de ascenso por casi 15 años.

En 2017, cuando ocupaba el cargo de director deportivo de esta institución, fue llamado por Liga de Portoviejo en su afán de ascender a primera división. Bustos aceptó el desafío, pero no le fue bien: tras su llegada en enero, tuvo que irse en octubre de ese mismo año por la mala situación económica.

Bustos y su primer campeonato en Ecuador

En 2018, tras la salida de Guillermo Sanguinetti, Delfín volvió a contratar a Bustos para el puesto de DT. En aquella temporada, logró clasificar a la Copa Sudamericana, pero lo mejor ocurriría en el 2019.

Tras una primera mitad de campeonato en gran nivel, el modesto equipo manteño dio la sorpresa al consolidarse como la revelación y alcanzar la final. En aquella definición frente a Liga de Quito, Delfín se proclamó campeón por primera vez en su historia.

Bustos bicampeón en Barcelona SC

Para el 2020, Bustos inició el mayor reto de su carrera en “el equipo más grande del país”, según dijo durante su presentación. Aunque en la Copa Libertadores desempeñó un pésimo papel en la fase de grupos, se cobró la revancha a nivel local, ya que venció nuevamente en la final a LDU para consagrarse campeón.

En el 2021, se reivindicó de su mala campaña en la Copa al conseguir colocar al cuadro torero entre los cuatro mejores del certamen. En Ecuador dio pelea para defender su título, pero al final se tuvo que conformar con un cupo para la fase previa de la Libertadores.

Su labor en el combinado amarillo no solo ha sido reconocida en Ecuador, pues hace poco la prensa brasileña señaló que podría llegar al Santos. Consultado al respecto, el DT se limitó a afirmar que se mantenía “concentrado 100%” en el cruce contra la ‘U’, pero evitó dar mayores detalles sobre este supuesto interés que supondría su primera aventura fuera de suelo ecuatoriano.

Esta es la tercera Copa Libertadores que Bustos dirige con Barcelona SC. Foto: EFE

Fabián Bustos y la posibilidad de enfrentar a su hermano en Libertadores

“Ya lo he pensado y en el grupo familiar también se ha hablado. No me gustaría compartir el mismo grupo con él porque yo quiero ganar y quisiera que le vaya bien a él también. Pero sería hermoso”, manifestó el año pasado el estratega en entrevista con un medio peruano sobre la posibilidad de jugar ante Alianza Lima, club que entrena su hermano Carlos.

Para que este escenario pueda presentarse, Barcelona SC primero debe superar su llave contra Universitario y posteriormente otra por la Fase 3 frente al vencedor del cruce América Mineiro vs. Guaraní. Solo entonces, el sorteo de la fase de grupos podría emparejar a ambos técnicos, quienes vivirían esta peculiar situación por primera vez.

Equipos dirigidos por Fabián Bustos

Deportivo Manta (2009-2010 y 2013)

Deportivo Quito (2011)

Imbabura (2011)

Técnico Universitario (2012)

Macará (2012-2013)

Liga de Portoviejo (2014)

Delfín (2015-2016 y 2018-2019)

Barcelona SC (2020-actualidad).

Títulos ganados por Fabián Bustos

Además de los tres títulos que figuran en su palmarés, Bustos alcanzó los subcampeonatos de la Serie A 2017, Copa de Ecuador 2018-19 y Supercopa de Ecuador 2021. También fue reconocido como el mejor DT del país norteño en los años 2019 y 2020.