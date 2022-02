Atlético de Madrid vs. Manchester United: ¿qué bajas tienen para la Champions League?

Los octavos de final de la Champions League 2021-22 continúan esta semana con vibrantes partidos. Uno de ellos será el que tendrá Atlético de Madrid, como local en el Wanda Metropolitano, frente al Manchester United. Para este cotejo de ida, ambos clubes llegan con bajas, aunque las del cuadro rojiblanco son más numerosas.

Este martes, fue el propio equipo colchonero el que confirmó la ausencia de su capitán Koke, quien sufrió una lesión muscular en el muslo luego del duelo por LaLiga ante Osasuna. El medioampista se sumará a sus compañeros Daniel Wass y Matheus Cunha, también descartados por molestias físicas, mientras que Yannick Carrasco arrastra una sanción de tres juegos por su expulsión en la última fecha de la fase de grupos.

En el conjunto inglés, en cambio, la única baja confirmada es la de Edinson Cavani, quien acusa una lesión en la ingle. “Hace varios días que no entrena. Sigue con un problema en la ingle y, mientras no esté listo para volver a correr con normalidad, creo que no tiene sentido forzarlo a hacerlo”, explicó el técnico Ralf Rangnick sobre el charrúa.

Simeone no podrá contar con algunos de sus dirigidos por lesión y suspensión. Foto: EFE

En cuanto a jugadores recuperados, Diego Simeone podrá contar nuevamente con el francés Thomas Lemar. De la misma forma, Rangnick se refirió al retorno del serbio Nemanja Matic luego de que este quedara restablecido de su dolencia.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United?

El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo este miércoles 23 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Será el primer cruce por la Champions, pues antes solo se habían enfrentado en la década de los 90 por la Recopa de Europa.