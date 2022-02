Los rojos buscan acercarse al City: las posibles alineaciones de Liverpool y Leeds United

Liverpool FC busca aprovechar la reciente derrota del líder de la Premier League, Manchester City, para acercarse. En caso pueda derrotar a los blancos, estará solo a tres puntos de los dirigidos por Pep Guardiola. Por otro lado, los de Marcelo Bielsa se siguen hundiendo en la tabla y están a cinco unidades de la zona de descenso.

Liverpool vs. Leeds United: posibles formaciones

Liverpool FC: Alisson; Joseph Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadió Mané y Luis Díaz.

Alisson; Joseph Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadió Mané y Luis Díaz. Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Strujik, Stuart Dallas; Adam Forshaw, Júnior Firpo, Daniel James, Mateusz Klich, Jack Harrison y Rodrigo Moreno.

Liverpool vs. Leeds United: posibles bajas

Liverpool FC: Diogo Jota y Roberto Firmino.

Diogo Jota y Roberto Firmino. Leeds United: Patrick Bamford, Liam Cooper, Leo Fuhr Hjelde, Sam Greenwood, Kalvin Phillips y Robin Koch.

Liverpool vs. Leeds United: horarios

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

¿Cómo ver Liverpool vs. Leeds United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Liverpool vs. Leeds United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.