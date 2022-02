Joazinho Arroé: “Aunque quizás no te vuelva a vestir, siempre te voy a querer Alianza”

Pese a que ahora defiende otra camiseta, Joazinho Arroé no se olvida de Alianza Lima. Varios días después del aniversario y luego de haberlos enfrentado el último fin de semana en Matute, el ‘10′ de Carlos A. Mannucci usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la institución blanquiazul por sus 121 años.

En dicha publicación, Arroé se sinceró y manifestó que siempre va a querer al cuadro íntimo, donde estuvo en dos ocasiones (2011-2012 y 2019-2020). Lamentablemente, el volante de 29 años se terminaría yendo por la puerta falsa tras la fatídica campaña de hace dos temporadas.

“Han pasado un par de días del partido. No suelo postear muchas cosas del fútbol, pero volver a verte lleno me hizo recordar, aunque no fueron aplausos esta vez y aunque en contra tuya. Ahora me doy íntegro por mi actual equipo; aunque quizás no te vuelva a vestir, siempre te voy a querer. ¡Feliz 121 años de grandeza! ”, escribió el exvolante de Alianza Lima.

Mensaje de Joazinho Arroé. Foto: Instagram

Arroé volvió a pisar Matute

Luego de dos temporadas, Joazinho Arroé regresó al estadio Alejandro Villanueva, pero esta vez como rival. El futbolista de 29 años retornó como jugador de Carlos A. Mannucci y aportó en el gol carlista que abrió el marcador en Matute. No obstante, los blanquiazules terminarían ganando el encuentro por 3-1 gracias a los tantos de Hernán Barcos, Pablo Míguez y Cristian Benavente.