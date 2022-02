Celta de Vigo vs. Levante EN VIVO: ¿a qué hora y dónde sintonizar el partido de LaLiga?

Celta de Vigo vs. Levante EN VIVO se enfrentan en el Estadio de Balaídos desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 25 de LaLiga Santander. El duelo podrás sintonizarlo en el servicio streaming de Star Plus.

Podrás seguir este choque de la liga española a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de la web de La República Deportes, dónde encontrarás la cobertura de este cotejo y de los partidos de hoy de los torneos de fútbol más importantes del mundo.

Celta de Vigo vs. Levante: ficha del partido

Liga Santander Celta de Vigo vs. Levante ¿Cuándo juegan? HOY lunes 21 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿Canal? Star Plus.

La previa del Celta de Vigo vs. Levante

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, no se fía de la condición de colista del Levante, y espera un partido “complicado” ante un equipo que, a su juicio, llegará a Balaídos “con buen ánimo”.

“Es el partido más importante porque es el más próximo que tenemos, sin importar como hayan salido los demás. El Levante es un rival que viene con buen ánimo y muy peligroso porque tiene muy buenos jugadores”, mencionó en conferencia de prensa.

Coudet no dio pistas sobre el once que alineará mañana, y tampoco quiso hablar del rendimiento del centrocampista Denis Suárez, al que el club sigue buscando una salida.

“Siempre remarco que no me gusta hablar de casos individuales. Tenemos que enfocarnos en seguir trabajando de la misma manera y tratar de mejorar cada semana”, apuntó.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Levante?

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Levante ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Levante por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Levante?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Levante, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.