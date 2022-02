Ytalo Manzo tras derrota de Sport Boys: “Hay frustración y amargura total”

Sport Boys perdió 2-0 contra la San Martín por la tercera jornada de la Liga 1 Betsson 2022. Al finalizar al encuentro, el técnico Ytalo Manzo declaró para Radio Ovación y se mostró muy mortificado por el mal momento que atraviesa el cuadro rosado en el torneo.

“Hay frustración, molestia y amargura total. Fue un partido digno de San Martín, fueron efectivos al 100%. Nosotros propusimos en el primer y segundo tiempo, pero no fuimos efectivos. Nos vamos con ese sinsabor de haber intentado por todos los medios vulnerar a la San Martín”, manifestó.

Además, el estratega asumió la responsabilidad de la derrota de la Misilera ante los santos. “Tuvimos bastantes jugadores lesionados, pero no queremos tomar eso como una excusa. Me hago responsable de la derrota. Los chicos se dieron al máximo dentro del campo de juego y esperemos se recuperen lo más pronto posible para salir de este momento”, señaló.

Finalmente, no quiso pronunciarse sobre los problemas administrativos que vive el club del Callao. “En los temas administrativos no me voy a meter, cualquier cosa que conteste fuera del terreno de juego va a afectar para bien o para mal”, aseguró.

¿Cuántos puntos tiene Sport Boys en la Liga 1?

Sport Boys empezó de mala forma la Liga 1 y solo ha sumado un punto esta temporada, producto de dos derrotas y un empate. De esta forma, el cuadro rosado se encuentra en el puesto 17 de la tabla.

En la próxima fecha, la Misilera recibirá al Carlos Stein en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este duelo esta programado para el domingo 27 de febrero a las 11.00 a. m.