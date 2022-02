‘Kun’ Agüero confirmó su presencia en el Mundial de Qatar 2022 con la delegación argentina

Tras unos meses de su retiro oficial del fútbol, Sergio Agüero se reunió con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para dialogar acerca de su incorporación a la delegación argentina que viajará a Qatar 2022.

“Voy a ir al Mundial. Hoy tuvimos una linda charla con ‘Chiqui’ Tapia. Estamos viendo en qué rol, pero voy a ir . ‘Chiqui’ me pidió que nos juntemos y vamos a charlar en estos días para ver si vamos también al sorteo del Mundial. En esta semana vamos a terminar de arreglar todo. Yo me llevo bien con los chicos y es un poco para descontracturar y que no estén nerviosos, ja”, señaló el exjugador del FC Barcelona en declaraciones para TyC Sports.

Asimismo, Agüero comentó que ha recibido ofertas de varios lugares, pero priorizó la tranquilidad y sus ganas de estar con la albiceleste. “Es ver la manera de buscar un rol para Argentina. Lo que me pasó es muy reciente. Obviamente, me han llegado ofertas de muchos lados y la realidad es que quiero disfrutar y estar tranquilo. Ser jugador de fútbol te impide un montón de cosas, como por ejemplo el cumpleaños de mi hijo que fue el otro día. Es el primero que puedo pasar en Argentina con él y le hace muy bien. Ser jugador te impide todas esas cosas”, manifestó.

Sergio Agüero sufrió una arritmia en el partido contra Deportivo Alavés en octubre del 2021. Foto: composición/EFE

Tras la reunión, el presidente de la AFA publicó un tweet donde confirmaba lo dicho por el campeón de América, siendo bien recibido en los comentarios.

“Querido Sergio Agüero, siempre es un placer recibirte y poder charlar un rato de fútbol y de la selección argentina. Gracias por todo lo que nos diste, y por mantener siempre la alegría, a pesar de los golpes de la vida. ¿Armaste la valija?”, comentó el dirigente argentino.