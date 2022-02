¡Atento a todo! Oblitas se reunió con Agustín Lozano para ver los árbitros de la fecha doble

A poco más de un mes para disputar la fecha doble final de las Eliminatorias Qatar 2022, Juan Carlos Oblitas ya piensa en lo que será los encuentros ante Uruguay (Estadio Centenario) y Paraguay (Estadio Nacional). Por ello, con experiencia en partidos definitorios por clasificatorias, ya tuvo una reunión con Agustín Lozano para ver los árbitros designados para los choques.

El director deportivo de la FPF está atento a los réferis que se designarán para la fecha doble final de las Eliminatorias Qatar 2022. “Lo lógico es que sean árbitros argentinos o brasileños, no hay otra. Sería increíble que pongan otras nacionalidades, eso se está conversando”, apuntó a Radio Exitosa.

Juan Carlos Oblitas también indicó su posición sobre dónde se debe jugar el repechaje para el Mundial Qatar 2022. “No se tiene confirmado (que el repechaje sea en Qatar), pero me parecería una barbaridad, seamos nosotros u otro de la Conmebol, el que juegue el repechaje. Por ejemplo, si es Emiratos Árabes Unidos, le queda cerca, mientras que el sudamericano hace un viaje de tres días”, inició.

“No se jugó el Mundial en el mes de junio en Qatar por el calor y resulta que ahora existe esa posibilidad de jugar en junio”, agregó.