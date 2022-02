Rafael Nadal espera que Djokovic vuelva a jugar, inclusive si no llega a vacunarse

No le cierra las puertas. Uno de los temas más controvertidos a inicios de año fue la postura de Novak Djokovic a no vacunarse contra la COVID-19. Esta decisión tuvo como consecuencia inmediata su exclusión del Australian Open y; asimismo, Rafael Nadal le arrebató la oportunidad de convertirse en el tenista más ganador de la historia.

El deportista español criticó en su momento la determinación de su colega; sin embargo, más allá de saber si llegará a inmunizarse, espera que pueda volver a competir. “ Se vacune o no, lo bueno sería que Novak vuelva a jugar. Si Djokovic puede jugar los Grand Slam sin estar vacunado, bienvenido sea ”, manifestó en conferencia de prensa.

Rafael Nadal aprovechó las ausencias de Federer y ‘Nole’ y ganó el Australian Open en enero. Foto: EFE

‘Rafa’ resaltó que esta situación solo afecta al serbio y no necesariamente a los torneos. “Afectará a su historia si es que puede jugar o no. No sé si afectará a los Grand Slam. Cada cual toma sus decisiones y debe convivir con ellas. En este sentido, ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos y deje de haber muertos”, añadió.

Por otra parte, antes de su participación en el Abierto de Acapulco, el experimentado manacorí evitó referirse a Grand Slam número 21 que obtuvo hace unas semanas y que le permitió superar a Novak Djokovic y Roger Federer.