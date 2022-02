¡Lo tiene decidido! Neymar indicó en qué liga quiere jugar y cuándo se retirará del fútbol

Luego de su regreso al campo de juego, Neymar Jr. se reunió en una nueva edición de Fenómenos podcast con el histórico Ronaldo Nazario y el streamer Gaules para conversar sobre el presente del astro brasileño, en qué liga le gustaría jugar más adelante, el partido de vuelta con el Real Madrid y la fecha de su posible retiro.

El futbolista del Paris Saint-Germain indicó que le gustaría jugar en el fútbol de Estados Unidos. “No sé. Tengo algunas dudas al respecto. No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones y jugaría muchos años más”, inició.

Respecto del encuentro de vuelta ante Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, el hábil jugador brasileño mencionó que quieren hacer historia con el cuadro parisino. “Esperamos hacer historia en el Paris Saint-Germain. Veremos qué nos depara el futuro. Estamos trabajando muy duro. Por supuesto, el equipo necesita prepararse un poco más. Pero esperamos hacer historia ganando contra el Madrid”.