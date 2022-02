La divertida reacción del ‘Kun’ Agüero ante la derrota del PSG: “¿Otra vez perdió?”

Sergio Agüero se encuentra alejado del fútbol luego de retirarse a mediados de diciembre del año pasado debido a problemas cardíacos. Actualmente, el popularmente conocido como ‘Kun’ se dedica a impulsar su marca de e-sports a la par de realizar transmisiones en vivo en su canal de Twitch.

Durante una entrevista para TyC Sports, Agüero fue consultado sobre la nota que le puso L’Équipe a Lionel Messi luego de los partidos ante el Real Madrid y Nantes, y tuvo una divertida reacción. “¿Otra vez perdió?”, comentó sobre la derrota del PSG ante Nantes por la Ligue 1.

“ Ahora le voy a decir ‘ay, Leo, todo bien’”, dijo sobre el 4 que le puso el conocido medio francés.

‘Kun’ Agüero reacciona a la calificación de Messi

Agüero contó cómo vivió la arritmia que sufrió en la cancha

El ‘Kun’ brindó una entrevista a Radio 10, programa en el que desveló lo que pasó días anteriores al enfrentamiento contra Deportivo Alavés, partido donde sufrió la arritmia. ”10 días antes, en un entrenamiento, tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien”, contó el futbolista; sin embargo, ahora se sabe que no estaba en óptimas condiciones.

“Después pasó en el partido; no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo. Pensaba que era por el partido. Nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme”, prosiguió.