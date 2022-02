IPD aclara designación de Julio César Rivera

El pasado 25 de enero se designó a Julio Rivera Gonzales, medio hermano de Paolo Guerrero, como nuevo presidente del IPD (Instituto Peruano del Deporte). El ex jugador reemplazó a Gustavo San Martín, quien se desempeñó en el cargo desde el año 2019. Noticia que causó una gran impresión en el mundo del deporte peruano.

Como se sabe, el exmediocampista fue escogido por el Ministerio de Educación, organismo al que está suscrito el máximo ente deportivo. No obstante, para el momento de su elección, Rivera no contaba con la experiencia necesaria para ser parte de un cargo público de tal magnitud, cuyo requisito preliminar es la acreditación de experiencia en el área de gestión deportiva no menor de cuatro años.

En ese sentido, la Contraloría General de la República presentó los resultados del informe de evaluación de oficio que inició a raíz del nombramiento del excandidato al Congreso de Unión por el Perú.

En la investigación se concluyó que Julio ‘Coyote’ Rivera justificó la experiencia requerida con una constancia que contendría información inexacta.

Julio César Rivera es el nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte. Foto: IPD

Frente a ello, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) lanzó su respuesta a la contraloría, exponiendo los siguientes puntos: