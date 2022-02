¡Otra derrota! Pedro Troglio aún no sabe lo que es ganar como DT de San Lorenzo

Pedro Troglio, exentrenador de Universitario de Deportes en 2017, no pasa un buen momento con San Lorenzo de Almagro en el fútbol argentino. La situación se complicó aún más con la última derrota de local ante Defensa y Justicia este lunes.

El cuadro santo recibió al Halcón de Varela en el Nuevo Gasómetro y a los 48 minutos de juego caían por 3-0 ante los visitantes. A pesar de la reacción que tuvieron, el partido terminó 4-3 a favor de Defensa. De esa forma, San Lorenzo perdió por segunda vez consecutiva.

En las tres jornadas que lleva la Copa de la Liga Profesional Argentina, Troglio no ha podido conocer la victoria , ya que empató sin goles contra Banfield en la primera fecha, perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, y la reciente caída ante Defensa.

Aunque recién es el inicio de la competencia, San Lorenzo marcha penúltimo en la tabla de posiciones del grupo A del torneo apertura, solo por encima de Patronato, equipo que aún no disputa su partido de la fecha 3.

“Si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importa que me insulten, no me importa si me va mal, porque si pasa, listo, un paso al costado y viene otro. Tengo que elegir los momentos y trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mí”, declaró Troglio al finalizar el encuentro.

Este domingo 27 de febrero jugarán de visita, por la siguiente jornada, contra Argentinos Jrs., quienes marchan terceros con un puntaje perfecto hasta el momento. El Ciclón necesita ganar urgentemente para conseguir sus tres primeros puntos.