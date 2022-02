Millonarios vs. Fluminense EN VIVO ONLINE GRATIS por la Copa Libertadores

El partido Millonarios vs. Fluminense se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS desde el Estadio El Campín de Bogotá por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía ESPN a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias, con fotos, videos y el minuto a minuto, irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Millonarios ante Fluminense?

Los colombianos tienen un invicto de cinco duelos producto de cuatro victorias consecutivas y un empate, que incluyen el partido del fin de semana, en el que derrotaron 1-2 al Jaguares como visitante por la Liga BetPlay con un equipo suplente, precisamente pensando en que los titulares debían descansar para el choque del martes.

Se espera que este descanso haya servido para que Andrés Román y David Macalister Silva, que estaban lesionados, puedan aparecer en la convocatoria. Igualmente, estarán frescos jugadores que han sido claves en el inicio de la temporada, como los centrales Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas; el centrocampista Eduardo Sosa; el habilidoso Daniel Ruiz, y el delantero Diego Herazo.

¿Cómo llega Fluminense ante Millonarios?

Fluminense también llega en plena racha positiva después de hilvanar siete triunfos consecutivos en el Campeonato Carioca, en el que ha jugado ocho encuentros. El único partido que perdió fue el del pasado 27 de enero por 1-0 ante el Bangu en la primera jornada del campeonato regional.

La única duda que tendrá el estratega Abel Braga es la del central Nino, que tiene molestias en el pubis. Sin embargo, el Flu contará con sus principales figuras, que incluyen a los internacionales brasileños Fred, Ganso o Felipe Melo, así como al goleador argentino Germán Ezequiel Cano y al colombiano Jhon Arias, dos viejos conocidos del torneo cafetero.

Con información de EFE.

Millonarios vs. Fluminense: ficha del partido

Millonarios vs. Fluminense Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 22 de febrero ¿Dónde? Estadio El Campín de Bogotá ¿ A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN

Para que no te pierdas la transmisión del partido Millonarios vs. Fluminense por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN, servicio en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Millonarios vs. Fluminense: alineaciones probables

Millonarios : Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Stiven Vega, Larry Vásquez, Omar Guerra, Eduardo Sosa, Daniel Ruiz, y Diego Herazo. Entrenador: Alberto Gamero.

Fluminense : Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz; André, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva; Luiz Hernique, Willian y Germán Cano. Entrenador: Abel Braga.

¿Dónde se jugará el partido de Millonarios vs. Fluminense?

El lugar donde se disputará el Millonarios vs. Fluminense por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.