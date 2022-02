Nacional vs. Liverpool por el Torneo Apertura 2022 de Uruguay: conoce a qué hora y dónde ver

Nacional vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 21 de febrero, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la liga uruguaya. El encuentro, que fue suspendido, se reanudará a partir de las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora uruguaya) desde el Gran Parque Central y contará con las TRANSMISIÓN EN DIRECTO por VTV y GolTV. Asimismo, podrás seguir el relato minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Nacional vs. Liverpool: posibles alineaciones

Nacional: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal, Christian Almeida, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Brian Ocampo y Juan Ignacio Ramírez.

Liverpool: Carlos Lentinelly, Gastón Martirena, Gonzalo Pérez, Joaquín Sosa, Agustín Cayetano, Santiago Romero, Hernán Figueredo, Fabricio Díaz, Pablo González, Thiago Vecino y Gonzalo Carneiro.

Nacional vs. Liverpool: ficha del partido

Nacional vs. Liverpool Partido ¿Cuándo? Hoy, lunes 21 de febrero ¿A qué hora? 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV y GolTV

¿A qué hora inicia el duelo entre Nacional vs. Liverpool?

El partido EN VIVO entre Nacional vs. Liverpool comenzará a las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora uruguaya). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 6.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

Últimos resultados de Nacional vs. Liverpool

26/11/2021 Primera Division Uruguay 2021: Liverpool 2-2 Nacional

Nacional 15/08/2021 Primera Division Uruguay 2021: Nacional 1-0 Liverpool

Liverpool 21/03/2021 Primera Division Uruguay 2021: Nacional 0-4 Liverpool

Liverpool 03/10/2020 Primera Division Uruguay 2020: Liverpool 1-3 Nacional

Nacional 31/03/2018 Primera Division Uruguay 2018: Nacional 0-0 Liverpool

¿Dónde ver el partido entre Nacional vs. Liverpool?

Puedes mirar la transmisión EN VIVO del enfrentamiento entre Nacional vs. Liverpool a través de VTV y GolTV. También puedes seguir el minuto a minuto del compromiso AQUÍ, en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Nacional vs. Liverpool EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD)

¿Cómo seguir Nacional vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para ver por internet el cotejo Nacional vs. Liverpool, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Liverpool?

El cotejo EN VIVO entre Nacional vs. Liverpool se disputará en el Gran Parque Central, el cual es un estadio de fútbol mundialista. Es propiedad del Club Nacional de Football.