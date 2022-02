Cristian Benavente en Matute: un debut soñado

Por: Mariano López V.

En lo que duraron las restricciones por el Covid-19, Alianza Lima pasó de la pesadilla a la gloria y de la gloria a la ilusión. El ‘Dream Team’ armado para la temporada 2020 no estuvo a la altura, y si no fuera por incumplimientos de otros equipos, el club victoriano habría descendido. El 2021 fue todo lo contrario: llegó Carlos Bustos, ordenó la casa y el equipo no descansó hasta levantar el título nacional. Para este año, los fichajes y la ratificación del plantel campeón crearon una expectativa gigante en la hinchada. Sin embargo, el 2022 no empezó de la manera que tenían pensada.

Dos empates y una serie de rendimientos por debajo de lo habitual generaron ciertas dudas entre los fanáticos íntimos. Eso nadie —ni el más sensato e incondicional de los hinchas— lo puede negar. Aun así, el pueblo blanquiazul se dio cita ayer en Matute, con la esperanza de volver al triunfo y cerrar la semana de su aniversario número 121 por todo lo alto. El equipo y el comando técnico no decepcionaron: pese a contar con un hombre menos desde la expulsión de Jairo Concha (29′) y recibir un gol totalmente inesperado al final del primer tiempo, los últimos campeones nacionales propusieron de principio a fin, corrieron riesgos en defensa, dejaron el corazón en cada disputa de balón y lograron remontar a base de golazos.

Claro, el Alejandro Villanueva, que contó con el 80% de aforo, sufrió y gozó. Encontrarse en la adversidad sacó lo mejor de las tribunas y también de sus futbolistas, que consiguieron empatar las acciones gracias al empuje de su goleador Hernán Barcos (56′). El punto de inflexión llegó a los 78 minutos, cuando el defensa ‘carlista’ Nicolás Olivera vio la segunda amarilla y se fue a las duchas. Ahí, Alianza transformó la presión incesante en eficacia pura y dura: Pablo Míguez —quien disputaba su partido 100 de blanquiazul— convirtió de taco tras un tiro de esquina de su ‘tocayo’ Lavandeira (81′), y Cristian Benavente, en su esperado debut, selló el resultado con un magistral tiro libre (90+2′).

El ‘Chaval’ lo gritó como un aliancista más, frente a las palmas de todo occidente. Y tiene sentido: el atacante nacido en España llegó al Perú con la intención de destacar y volver, si su talento y Ricardo Gareca lo permiten, a la selección. En esa ecuación, Alianza puede ser el más beneficiado. Desde ya, ‘Bena’ tiene a Matute de su lado. ❖

Sabía que...

Más contagios. Alianza Lima confirmó que 3 de sus integrantes han dado positivo por Covid-19. En tanto, Sporting Cristal anunció 2 casos.

Dejó su marca. ‘Bena’, que no disputaba un partido oficial desde febrero del 2021, necesitó solo 12′ para convertir con Alianza.

El goleador. Barcos suma 11 tantos con Alianza en Liga 1.

La palabra

Pablo Míguez, defensa de Alianza Lima

“Era importante sumar de a tres. Nos quedó esa espina de que merecimos un poco más en los dos primeros partidos. El camino es largo todavía y solo nos queda seguir trabajando de la misma manera”.