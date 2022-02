Massimiliano Allegri reconoce el buen fútbol de Villarreal y avisa que saldrán con todo

Juventus visita a Villarreal por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. En la previa del encuentro, el técnico italiano Massimiliano Allegri compareció ante los medios de comunicación y señaló que el submarino amarillo será un rival muy complicado para ellos.

“No son unos octavos previsibles, el Villarreal tiene un buen entrenador, tiene técnica, físico y además llega en un buen momento . Tendremos que llevar el juego a nuestro lado con orden, técnica y paciencia. Es poco probable que mañana se decida la eliminatoria”, dijo en la rueda de prensa previo al choque de Liga de Campeones.

Villarreal recibirá a Juventus en el Estadio de la Ceramica. Foto: Composición LR/Champions League.

Asimismo, el estratega de 54 años adelantó la delantera que estará en el Estadio de la Ceramica; sin embargo, tiene problemas al alinear a la volante. “Mañana juegan Morata y Vlahovic. Tengo algunas dudas en el centro del campo. No hay que darle una carga de responsabilidad excesiva a Vlahovic, mañana es su debut, no lo olvidemos. Debo protegerlo como lo he hecho con otros, tiene 22 años”, indicó.

” Jugamos para ganar, tanto la Copa de Italia como la Liga de Campeones . Todavía no sé cómo nos afecta la nueva regla de los goles fuera de casa, pero debemos centrarnos en obtener un buen resultado mañana”, expresó el entrenador de la ‘Vecchia Signora’ tras ser consultado por los objetivos del club.

Villarreal vs. Juventus: posibles alineaciones

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Parejo, Alberto Moreno, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Sandro, Danilo; Zakaria, Locatelli, Rabiot; McKennie, Morata, Vlahovic.

¿Cuándo juega Villarreal vs. Juventus?

El partido Villarreal vs. Juventus, por la ida de los octavos de final de la Champions League, se juega este martes 22 de febrero en el Estadio de la Cerámica. Este compromiso será transmitido por Star+ y ESPN a las 3.00 p. m. (horario peruano).

Fixture de los octavos de final de la Champions League