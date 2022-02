¿Cómo se gestó el golazo de Cristian Benavente? La previa conversación con Lavandeira y Barcos

Un debut soñado. En el encuentro entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci, en un estadio Alejandro Villanueva que fue una fiesta, por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2022. Carlos Bustos decidió el ingreso de Cristian Benavente a los 79′, cuando el duelo aún se encontraba igualado 1-1. Con su presencia en el campo de juego, y un golazo suyo de tiro libre, los íntimos se quedaron con la victoria por 3-1.

El ‘Chaval’ ingresó en el segundo tiempo para lograr la remontada, desde su entrada pidió el balón a los espacios y encaró para convertirse en una opción en todo el frente de ataque. ”Estoy muy contento, sobre todo por lo que mostró el equipo, ya que ganar con un jugador menos no es fácil. Además, contento por toda la gente que se va feliz a casa” , dijo un emocionado Benavente.

La falta cerca al área lo generó él mismo a pura gambeta. Cristian pidió el balón y Pablo Lavandeira se lo cedió. El ex Real Madrid Castilla remató con potencia por encima de la barrera y la colocó en una esquina del arco de Manuel Heredia, quien a pesar de estirarse y tocar el esférico no pudo detenerla.

“Conversamos con (Pablo) Lavandeira y (Hernán) Barcos antes del tiro libre e incluso había la posibilidad que puedan mover un poco el balón para pegar fuerte. Ellos me apoyan, me dan la confianza e incluso con Lavandeira trabajamos remates. Me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo, y después de ir perdiendo, nos han ayudado y gracias a ellos hemos podido remontar” , sentenció.