‘Pepe’ Soto sobre Christian Cueva: “Es un fuera de serie, un distinto”

En la previa del encuentro Alianza Lima vs. Carlos Mannucci, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2022, José Soto, identificado con ambos clubes, habló sobre el partido y elogió a Christian Cueva de cara a lo que puede hacer en la última fecha doble -en los duelos contra Uruguay y Paraguay- por las Eliminatorias Qatar 2022.

El actual entrenador de Sport Chavelines se refirió al encuentro que se jugará en el recinto blanquiazul. “Lastimosamente, no podré viajar a Lima para ir a Matute y ver ese partido. Que gane el mejor. Hay tres equipos a los que siempre quiero que les vaya bien: Alianza Lima, Mannucci y Municipal”, inició para Radio Ovación.

PUEDES VER: Gladys Tejeda vuelve a sacar la cara por Perú y establece un nuevo récord sudamericano

‘Pepe’ Soto aprovechó el encuentro de los blanquiazules para contar una anécdota de Jefferson Farfán. “Da gusto verlo en Alianza, siempre decía que volvería para retirarse con la Blanquiazul y mira tú, lo está cumpliendo. Siempre marcó la diferencia. Recuerdo que en 2002 no ganamos tres partidos seguidos y el Comando (Sur) bajó a presionarnos, nos agarraron a todos menos a uno: Jefferson. Lo corretearon todo Matute y no pudieron cogerlo. Era increíble verlo adelante y una mancha de personas detrás de él sin poder atraparlo”, recordó.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima elogió a ‘Aladino’ por el buen desempeño que viene mostrando en la selección peruana: “Es un fuera de serie. Es un Cueva distinto, está haciendo mejor las cosas, sabe escuchar. Contra Colombia, no apareció mucho, pero cuando lo hizo, destrozó todo bloque defensivo. Frente a Ecuador se le extrañó. En la selección, hay futbolistas de gran nivel, pero él es distinto. Pienso que hay cierta ‘Cuevadependencia’ en el equipo. Eso no es bueno, para nada. Es más, desearía que no sea así. En Montevideo, esperamos su mejor versión. Si está al 100%, pueden pasar cosas”.

Finalmente, indicó que el encuentro ante los charrúas será el más importante de las Eliminatorias, ya que ese resultado indicará si Perú llegará a la última fecha con chances de clasificar al Mundial.